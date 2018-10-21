Alfa_Bank, можно ли указать реквизиты сберегательного счёта 2620 в кредиторском требовании по 4-й очереди выплат?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:27
Alfa_Bank, можно ли указать реквизиты сберегательного счёта 2620 в кредиторском требовании по 4-й очереди выплат?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:53
Кеш'ю
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57
Покращення Кеш'ю
Alfa_Bank пані Алла, привіт! Є пропозиція від козака, щоб бонуси капали живою копійкою на рахунок. В чому сенс зайвих рухів? Клієнт самостійно вирішить як витратити і де. Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:12
так тогда же порушится вся схема пастернаковская по ограничению трат.
даром они что ли додаток1 рисовали шоб вы вот так запросто могли по своему усмотрению тратить
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:54
Сенс тот же, что и в Моне.
Необходимо потратить много, чтобы была возможность вывести. Только тут нужно потратить ещё и на сумму налогов.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:56
Получила СМС от Аллы, что с 31.10.18 смс станут платными.
Правильно ли я понимаю, что все смс, полученные до 30.10.18 включительно, бесплатные?
Жадность и Отвага!
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