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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6260626162626263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:27

  Alfa_Bank написав:При пополнении депозитного счета используются такие реквизиты:
МФО банка – 300346
ИНН клиента – 10 цифр
Название – ФИО клиента
Счет депозита – 2620/2630
Назначение платежа - "Пополнение депозитного счета 26… ФИО "

Alfa_Bank, можно ли указать реквизиты сберегательного счёта 2620 в кредиторском требовании по 4-й очереди выплат?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:53

Кеш'ю

З'явилася історія нарахування бонусів. Супербонуси бачу... :P
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57

Покращення Кеш'ю

Alfa_Bank пані Алла, привіт! :P Є пропозиція від козака, щоб бонуси капали живою копійкою на рахунок. В чому сенс зайвих рухів? Клієнт самостійно вирішить як витратити і де. Дякую! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:12

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, привіт! :P Є пропозиція від козака, щоб бонуси капали живою копійкою на рахунок. В чому сенс зайвих рухів? Клієнт самостійно вирішить як витратити і де. Дякую! :P

так тогда же порушится вся схема пастернаковская по ограничению трат.
даром они что ли додаток1 рисовали шоб вы вот так запросто могли по своему усмотрению тратить :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:54

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, привіт! :P Є пропозиція від козака, щоб бонуси капали живою копійкою на рахунок. В чому сенс зайвих рухів? Клієнт самостійно вирішить як витратити і де. Дякую! :P

Сенс тот же, что и в Моне.
Необходимо потратить много, чтобы была возможность вывести. Только тут нужно потратить ещё и на сумму налогов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:56

Получила СМС от Аллы, что с 31.10.18 смс станут платными.
Правильно ли я понимаю, что все смс, полученные до 30.10.18 включительно, бесплатные?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:20

  lubopytnaya написав:Получила СМС от Аллы, что с 31.10.18 смс станут платными.
Правильно ли я понимаю, что все смс, полученные до 30.10.18 включительно, бесплатные?

Важливо визначити коли спишеться перша місячна плата за СМС.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:08

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, моє шанування! :P Розтлумачте по Кеш'ю. Умовно, я витратив 120 грн. Бонусів в мене 10000. Я зможу частково компенсувати витрату на 10000 бонусів? Чи обов'язково покупка повинна дорівнювати чи бути меншою за кількість наявних бонусів? В який термін мені повернуть гроші за покупку? Дякую! :P

Козак-характерник, доброго дня. Частково компенсувати не можна. Для того, щоб повернути кошти за покупку на 120 грн. потрібно, щоб було не менше 14910 бонусів (з урахуванням податків).
Кошти будуть повернуті в режимі онлайн (але максимальний термін - до 3-х робочих днів).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:29

  Cler написав:
  Alfa_Bank написав:При пополнении депозитного счета используются такие реквизиты:
МФО банка – 300346
ИНН клиента – 10 цифр
Название – ФИО клиента
Счет депозита – 2620/2630
Назначение платежа - "Пополнение депозитного счета 26… ФИО "

Alfa_Bank, можно ли указать реквизиты сберегательного счёта 2620 в кредиторском требовании по 4-й очереди выплат?


не желательно ...
коллеге алла зачислила страховое возмещение на Сбер, а потом списала в неизвестном направлении ... обосновали он не предназначен для такого ... поэтому как повезет ...
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IMPRINTER
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