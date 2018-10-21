Alfa_Bank, можно ли указать реквизиты сберегательного счёта 2620 в кредиторском требовании по 4-й очереди выплат?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:27
Alfa_Bank, можно ли указать реквизиты сберегательного счёта 2620 в кредиторском требовании по 4-й очереди выплат?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:53
Кеш'ю
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57
Покращення Кеш'ю
Alfa_Bank пані Алла, привіт! Є пропозиція від козака, щоб бонуси капали живою копійкою на рахунок. В чому сенс зайвих рухів? Клієнт самостійно вирішить як витратити і де. Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:12
так тогда же порушится вся схема пастернаковская по ограничению трат.
даром они что ли додаток1 рисовали шоб вы вот так запросто могли по своему усмотрению тратить
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:54
Сенс тот же, что и в Моне.
Необходимо потратить много, чтобы была возможность вывести. Только тут нужно потратить ещё и на сумму налогов.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:56
Получила СМС от Аллы, что с 31.10.18 смс станут платными.
Правильно ли я понимаю, что все смс, полученные до 30.10.18 включительно, бесплатные?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:20
Важливо визначити коли спишеться перша місячна плата за СМС.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:08
Козак-характерник, доброго дня. Частково компенсувати не можна. Для того, щоб повернути кошти за покупку на 120 грн. потрібно, щоб було не менше 14910 бонусів (з урахуванням податків).
Кошти будуть повернуті в режимі онлайн (але максимальний термін - до 3-х робочих днів).
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:29
не желательно ...
коллеге алла зачислила страховое возмещение на Сбер, а потом списала в неизвестном направлении ... обосновали он не предназначен для такого ... поэтому как повезет ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Lost, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|