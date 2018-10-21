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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:55

  IMPRINTER написав:
  Cler написав:
  Alfa_Bank написав:При пополнении депозитного счета используются такие реквизиты:
МФО банка – 300346
ИНН клиента – 10 цифр
Название – ФИО клиента
Счет депозита – 2620/2630
Назначение платежа - "Пополнение депозитного счета 26… ФИО "

Alfa_Bank, можно ли указать реквизиты сберегательного счёта 2620 в кредиторском требовании по 4-й очереди выплат?


не желательно ...
коллеге алла зачислила страховое возмещение на Сбер, а потом списала в неизвестном направлении ... обосновали он не предназначен для такого ... поэтому как повезет ...


а мне в 2016 году оф.пред наоборот подтвердила такую возможность...
и у меня и у супруги спецом открыты сберы на которых ток по 100 грн лежит...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:11

Alfa_Bank!
После смены карты перестали работать платежи в интернет-банкинге. Т.е. вместо высылки мне кода подтверждения операции появляется красное сообщение: "Указанный Вами номер телефона не подтвержден. Пожалуйста, подтвердите номер в разделе "Сервисы" - "Настройки". Но там телефон подтвержден. И коды на открытие банкинга приходят. Обращался на Горячую линию 26.09.18 оператор Ирина. Обращался в отделение, где мне перерегистрировали ТЛФ. Но это не помогло. До сих пор ничего не работает и никто ничего не делает. Прошу Вашего содействия!
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:18

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?

mustbe, добрый день. С 17.08.18 в рамках Пакета Платинум Блек все карты выпускаются уже на Visa Platinum. Поэтому, при перевыпусуке карт будет Platinum.

А при перевыпуске, оте 200 грн, как с нового пакета сниматься будут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:27

  2XL написав:Хорошо что нет нарушений, записал ещё один жирный минус банку.
А когда будет изменен финансовый номер согласно моего письменного заявления?

2XL, номер телефона не будет изменен по заявлению от 16.10, так как вы отказались пройти идентификацию в телефонном режиме, которая необходима по данному процессу.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:35

Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:43

  lubopytnaya написав:Получила СМС от Аллы, что с 31.10.18 смс станут платными.
Правильно ли я понимаю, что все смс, полученные до 30.10.18 включительно, бесплатные?

lubopytnaya, добрый вечер. Первая плата за Альфа-Чек спишется 31.10.2018 за октябрь 2018 (если до 30.10 не измените канал доставки сообщений на Пуш).
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:45

  Кассандра написав:Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?

Кассандра, добрый вечер. Я с вами согласна. Сейчас выясняю возможность изменения данного процесса.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:50

  Фантом написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?

mustbe, добрый день. С 17.08.18 в рамках Пакета Платинум Блек все карты выпускаются уже на Visa Platinum. Поэтому, при перевыпусуке карт будет Platinum.

А при перевыпуске, оте 200 грн, как с нового пакета сниматься будут?

Фантом, добрый вечер. Комиссия 200 грн. вводится при оформлении нового Пакета услуг. Поэтому, при перевыпуске карты взыматься не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:51

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?

Кассандра, добрый вечер. Я с вами согласна. Сейчас выясняю возможность изменения данного процесса.

Так імярека ідентифікували в відділенні за паспортом, для чого ще раз надокучать.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:11

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Хорошо что нет нарушений, записал ещё один жирный минус банку.
А когда будет изменен финансовый номер согласно моего письменного заявления?

2XL, номер телефона не будет изменен по заявлению от 16.10, так как вы отказались пройти идентификацию в телефонном режиме, которая необходима по данному процессу.

Банк работающий на территории Украины должен работать согласно Законодательства. Согласно Закону Украина подтверждающими личность являются следующий документами: паспорт и идентификационный код. Я свою личность подтвердил при написании заявления. Переподтверджения или переидентификации Закон не предусматривает.
Вы какой отказ предоставите? Клиент отказался отвечать по телефону неизвестному лицу? Такого бреда сложно напридумывать. ВАШ БАНК НАРУШИЛ МОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Ещё раз делаю предложение вернуться в правовое поле страны, на территории которой проводится коммерческая деятельность.
Размер имеет значение.
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