Додано: Пон 22 жов, 2018 17:11

Alfa_Bank!

После смены карты перестали работать платежи в интернет-банкинге. Т.е. вместо высылки мне кода подтверждения операции появляется красное сообщение: "Указанный Вами номер телефона не подтвержден. Пожалуйста, подтвердите номер в разделе "Сервисы" - "Настройки". Но там телефон подтвержден. И коды на открытие банкинга приходят. Обращался на Горячую линию 26.09.18 оператор Ирина. Обращался в отделение, где мне перерегистрировали ТЛФ. Но это не помогло. До сих пор ничего не работает и никто ничего не делает. Прошу Вашего содействия!