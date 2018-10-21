Alfa_Bank! После смены карты перестали работать платежи в интернет-банкинге. Т.е. вместо высылки мне кода подтверждения операции появляется красное сообщение: "Указанный Вами номер телефона не подтвержден. Пожалуйста, подтвердите номер в разделе "Сервисы" - "Настройки". Но там телефон подтвержден. И коды на открытие банкинга приходят. Обращался на Горячую линию 26.09.18 оператор Ирина. Обращался в отделение, где мне перерегистрировали ТЛФ. Но это не помогло. До сих пор ничего не работает и никто ничего не делает. Прошу Вашего содействия!
Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?
Кассандра написав:Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?
Кассандра, добрый вечер. Я с вами согласна. Сейчас выясняю возможность изменения данного процесса.
Кассандра написав:Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?
Кассандра, добрый вечер. Я с вами согласна. Сейчас выясняю возможность изменения данного процесса.
Так імярека ідентифікували в відділенні за паспортом, для чого ще раз надокучать.
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2XL написав:Хорошо что нет нарушений, записал ещё один жирный минус банку. А когда будет изменен финансовый номер согласно моего письменного заявления?
2XL, номер телефона не будет изменен по заявлению от 16.10, так как вы отказались пройти идентификацию в телефонном режиме, которая необходима по данному процессу.
Банк работающий на территории Украины должен работать согласно Законодательства. Согласно Закону Украина подтверждающими личность являются следующий документами: паспорт и идентификационный код. Я свою личность подтвердил при написании заявления. Переподтверджения или переидентификации Закон не предусматривает. Вы какой отказ предоставите? Клиент отказался отвечать по телефону неизвестному лицу? Такого бреда сложно напридумывать. ВАШ БАНК НАРУШИЛ МОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Ещё раз делаю предложение вернуться в правовое поле страны, на территории которой проводится коммерческая деятельность.