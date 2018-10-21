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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:15

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Хорошо что нет нарушений, записал ещё один жирный минус банку.
А когда будет изменен финансовый номер согласно моего письменного заявления?

2XL, номер телефона не будет изменен по заявлению от 16.10, так как вы отказались пройти идентификацию в телефонном режиме, которая необходима по данному процессу.

Банк работающий на территории Украины должен работать согласно Законодательства. Согласно Закону Украина подтверждающими личность являются следующий документами: паспорт и идентификационный код. Я свою личность подтвердил при написании заявления. Переподтверджения или переидентификации Закон не предусматривает.
Вы какой отказ предоставите? Клиент отказался отвечать по телефону неизвестному лицу? Такого бреда сложно напридумывать. ВАШ БАНК НАРУШИЛ МОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Ещё раз делаю предложение вернуться в правовое поле страны, на территории которой проводится коммерческая деятельность.

По суті Ви праві. Пора піднімати тему про соррібонус. :)
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