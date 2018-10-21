2XL написав:Хорошо что нет нарушений, записал ещё один жирный минус банку. А когда будет изменен финансовый номер согласно моего письменного заявления?
2XL, номер телефона не будет изменен по заявлению от 16.10, так как вы отказались пройти идентификацию в телефонном режиме, которая необходима по данному процессу.
Банк работающий на территории Украины должен работать согласно Законодательства. Согласно Закону Украина подтверждающими личность являются следующий документами: паспорт и идентификационный код. Я свою личность подтвердил при написании заявления. Переподтверджения или переидентификации Закон не предусматривает. Вы какой отказ предоставите? Клиент отказался отвечать по телефону неизвестному лицу? Такого бреда сложно напридумывать. ВАШ БАНК НАРУШИЛ МОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Ещё раз делаю предложение вернуться в правовое поле страны, на территории которой проводится коммерческая деятельность.
По суті Ви праві. Пора піднімати тему про соррібонус.
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Q23, порядок суми...якщо не секрет? Якщо дрібна то і шукати не будуть.
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Квесторе_поверніться написав:Q23, порядок суми...якщо не секрет? Якщо дрібна то і шукати не будуть.
51 грн.
Якась дрібниця.
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