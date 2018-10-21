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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6263626462656266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:01

Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:14

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, моє шанування! :P Розтлумачте по Кеш'ю. Умовно, я витратив 120 грн. Бонусів в мене 10000. Я зможу частково компенсувати витрату на 10000 бонусів? Чи обов'язково покупка повинна дорівнювати чи бути меншою за кількість наявних бонусів? В який термін мені повернуть гроші за покупку? Дякую! :P

Козак-характерник, доброго дня. Частково компенсувати не можна. Для того, щоб повернути кошти за покупку на 120 грн. потрібно, щоб було не менше 14910 бонусів (з урахуванням податків).
Кошти будуть повернуті в режимі онлайн (але максимальний термін - до 3-х робочих днів).

Пані Алла, дякую! :P Є пропозиція, щоб банк платив налоХ за клієнта за рахунок власних коштів. Щоб "чистими" бонуси були... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:20

  Fylhtq написав:Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...

Влітку повернули за 5 робочих,не враховуючи день звернення, тобто за тиждень
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:43

Re: Альфа-Банк

при попытке забукать отель за рубежом, пришло сообщение : обьект размещения не смог обработать данные вашей платежной карты.
виза платинум блек от альфа-банка..
что это значит -никто не сталкивался?
Бекас
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