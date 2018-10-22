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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:01
Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...
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Додано: Пон 22 жов, 2018 20:14
Alfa_Bank написав: Козак-характерник написав:Alfa_Bank
пані Алла, моє шанування!
Розтлумачте по Кеш'ю. Умовно, я витратив 120 грн. Бонусів в мене 10000. Я зможу частково компенсувати витрату на 10000 бонусів? Чи обов'язково покупка повинна дорівнювати чи бути меншою за кількість наявних бонусів? В який термін мені повернуть гроші за покупку? Дякую!
Козак-характерник, доброго дня. Частково компенсувати не можна. Для того, щоб повернути кошти за покупку на 120 грн. потрібно, щоб було не менше 14910 бонусів (з урахуванням податків).
Кошти будуть повернуті в режимі онлайн (але максимальний термін - до 3-х робочих днів).
Пані Алла, дякую!
Є пропозиція, щоб банк платив налоХ за клієнта за рахунок власних коштів. Щоб "чистими" бонуси були...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:20
Fylhtq написав:
Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...
Влітку повернули за 5 робочих,не враховуючи день звернення, тобто за тиждень
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:43
при попытке забукать отель за рубежом, пришло сообщение : обьект размещения не смог обработать данные вашей платежной карты.
виза платинум блек от альфа-банка..
что это значит -никто не сталкивался?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 22:29
Alfa_Bank написав: lubopytnaya написав:
Получила СМС от Аллы, что с 31.10.18 смс станут платными.
Правильно ли я понимаю, что все смс, полученные до 30.10.18 включительно, бесплатные?
lubopytnaya, добрый вечер. Первая плата за Альфа-Чек спишется 31.10.2018 за октябрь 2018 (если до 30.10 не измените канал доставки сообщений на Пуш).
Или отключить кардинально в отделении заявлением.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 00:52
Q23 написав:
Пришли деньги на карту не известно от кого MONODirect, Visa Direct, UA, MCC 4829.
Это шо за прикол?
скока пришло?
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Додано: Вів 23 жов, 2018 04:47
Stringer написав: Бекас написав:
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
Емм, Ви ж такий просунутий користувач, і платите "живі гроші" за авіаквитки.... І взагалі скільки зайвих і нікому не потрібних рухів із-за нещасних 500 грн кешбеку по картці... Несерйозно, панове!
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Додано: Вів 23 жов, 2018 05:04
Nighthawk написав: Stringer написав: Бекас написав:
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
Емм, Ви ж такий просунутий користувач, і платите "живі гроші" за авіаквитки.... І взагалі скільки зайвих і нікому не потрібних рухів із-за нещасних 500 грн кешбеку по картці... Несерйозно, панове!
О каком/чьем кешбеке идёт речь? я писал о максимум кредитке с трехмесячной рассрочкой.
Ну так растолкуйте нам несерьезным, почему от нее нужно отказаться? Неужели добросить в рд пару десяток копеек это такие уж слишком лишние и никому не нужные движения?
А какими картами/деньгами платите вы? И если 5 минут вашего времени в месяц, чтобы добросить эти несчастные копейки не стоят 500 грн, то было бы интересно узнать - а что для вас серьезно?
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