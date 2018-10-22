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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:01
Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:14
Пані Алла, дякую! Є пропозиція, щоб банк платив налоХ за клієнта за рахунок власних коштів. Щоб "чистими" бонуси були...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:20
Влітку повернули за 5 робочих,не враховуючи день звернення, тобто за тиждень
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:43
Re: Альфа-Банк
при попытке забукать отель за рубежом, пришло сообщение : обьект размещения не смог обработать данные вашей платежной карты.
виза платинум блек от альфа-банка..
что это значит -никто не сталкивался?
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:29
Или отключить кардинально в отделении заявлением.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 23 жов, 2018 00:52
скока пришло?
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Додано: Вів 23 жов, 2018 04:47
Емм, Ви ж такий просунутий користувач, і платите "живі гроші" за авіаквитки.... І взагалі скільки зайвих і нікому не потрібних рухів із-за нещасних 500 грн кешбеку по картці... Несерйозно, панове!
Додано: Вів 23 жов, 2018 05:04
О каком/чьем кешбеке идёт речь? я писал о максимум кредитке с трехмесячной рассрочкой.
Ну так растолкуйте нам несерьезным, почему от нее нужно отказаться? Неужели добросить в рд пару десяток копеек это такие уж слишком лишние и никому не нужные движения?
А какими картами/деньгами платите вы? И если 5 минут вашего времени в месяц, чтобы добросить эти несчастные копейки не стоят 500 грн, то было бы интересно узнать - а что для вас серьезно?
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:48
Получил на прошлой неделе "Максимку". Что сказать, при выдаче мне довольно подробно рассказали о многих подводных камнях её использования. Находясь здесь на форуме, я, конечно, был уже в курсе, но от оператора ожидал чего-то в стиле "кошка бросила котят". Страховку напарили всего одну, зато дорогую. При отключении, опять же, долго мозг не компостировали. Ожидал худшего.
Впервые за 20 лет пользования вижу карту без чипа, по которой, в соответствии с рекомендациями МПС, не запрашивается ПИН при торговых операциях. Тоже респект. И, наконец-то, нашлось применение гугл-пею: прикрутить к карте отстутствующий на ней бесконтакт.
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