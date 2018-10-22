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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6263626462656266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:01

Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:14

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, моє шанування! :P Розтлумачте по Кеш'ю. Умовно, я витратив 120 грн. Бонусів в мене 10000. Я зможу частково компенсувати витрату на 10000 бонусів? Чи обов'язково покупка повинна дорівнювати чи бути меншою за кількість наявних бонусів? В який термін мені повернуть гроші за покупку? Дякую! :P

Козак-характерник, доброго дня. Частково компенсувати не можна. Для того, щоб повернути кошти за покупку на 120 грн. потрібно, щоб було не менше 14910 бонусів (з урахуванням податків).
Кошти будуть повернуті в режимі онлайн (але максимальний термін - до 3-х робочих днів).

Пані Алла, дякую! :P Є пропозиція, щоб банк платив налоХ за клієнта за рахунок власних коштів. Щоб "чистими" бонуси були... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:20

  Fylhtq написав:Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...

Влітку повернули за 5 робочих,не враховуючи день звернення, тобто за тиждень
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:43

Re: Альфа-Банк

при попытке забукать отель за рубежом, пришло сообщение : обьект размещения не смог обработать данные вашей платежной карты.
виза платинум блек от альфа-банка..
что это значит -никто не сталкивался?
Бекас
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:29

  Alfa_Bank написав:
  lubopytnaya написав:Получила СМС от Аллы, что с 31.10.18 смс станут платными.
Правильно ли я понимаю, что все смс, полученные до 30.10.18 включительно, бесплатные?

lubopytnaya, добрый вечер. Первая плата за Альфа-Чек спишется 31.10.2018 за октябрь 2018 (если до 30.10 не измените канал доставки сообщений на Пуш).

Или отключить кардинально в отделении заявлением.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 00:52

  Q23 написав:Пришли деньги на карту не известно от кого

MONODirect, Visa Direct, UA, MCC 4829.

Это шо за прикол?


скока пришло?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 04:47

  Stringer написав:
  Бекас написав:а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно

К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение


Емм, Ви ж такий просунутий користувач, і платите "живі гроші" за авіаквитки.... І взагалі скільки зайвих і нікому не потрібних рухів із-за нещасних 500 грн кешбеку по картці... Несерйозно, панове!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 05:04

  Nighthawk написав:
  Stringer написав:
  Бекас написав:а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно

К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение


Емм, Ви ж такий просунутий користувач, і платите "живі гроші" за авіаквитки.... І взагалі скільки зайвих і нікому не потрібних рухів із-за нещасних 500 грн кешбеку по картці... Несерйозно, панове!

О каком/чьем кешбеке идёт речь? я писал о максимум кредитке с трехмесячной рассрочкой.
Ну так растолкуйте нам несерьезным, почему от нее нужно отказаться? Неужели добросить в рд пару десяток копеек это такие уж слишком лишние и никому не нужные движения?
А какими картами/деньгами платите вы? И если 5 минут вашего времени в месяц, чтобы добросить эти несчастные копейки не стоят 500 грн, то было бы интересно узнать - а что для вас серьезно?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:48

Получил на прошлой неделе "Максимку". Что сказать, при выдаче мне довольно подробно рассказали о многих подводных камнях её использования. Находясь здесь на форуме, я, конечно, был уже в курсе, но от оператора ожидал чего-то в стиле "кошка бросила котят". Страховку напарили всего одну, зато дорогую. При отключении, опять же, долго мозг не компостировали. Ожидал худшего.
Впервые за 20 лет пользования вижу карту без чипа, по которой, в соответствии с рекомендациями МПС, не запрашивается ПИН при торговых операциях. Тоже респект. И, наконец-то, нашлось применение гугл-пею: прикрутить к карте отстутствующий на ней бесконтакт.
M-Audio
 
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