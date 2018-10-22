Додано: Вів 23 жов, 2018 07:48

Получил на прошлой неделе "Максимку". Что сказать, при выдаче мне довольно подробно рассказали о многих подводных камнях её использования. Находясь здесь на форуме, я, конечно, был уже в курсе, но от оператора ожидал чего-то в стиле "кошка бросила котят". Страховку напарили всего одну, зато дорогую. При отключении, опять же, долго мозг не компостировали. Ожидал худшего.

Впервые за 20 лет пользования вижу карту без чипа, по которой, в соответствии с рекомендациями МПС, не запрашивается ПИН при торговых операциях. Тоже респект. И, наконец-то, нашлось применение гугл-пею: прикрутить к карте отстутствующий на ней бесконтакт.