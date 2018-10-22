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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6265626662676268>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:23

  IMPRINTER написав:
  Q23 написав:Пришли деньги на карту не известно от кого

MONODirect, Visa Direct, UA, MCC 4829.

Это шо за прикол?


скока пришло?


51 grn.
Q23
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:29

  Козак-характерник написав:Мобільний банкінг не працює... :evil: Льоша, нє каламуть воду! :evil: Мені треба повернути гроші за покупки по Кеш'ю. 8)

так это Льошик ждал пока 149грн. бонусами насобираете, а теперь всЁ :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:31

  Lost написав:
  Козак-характерник написав:Мобільний банкінг не працює... :evil: Льоша, нє каламуть воду! :evil: Мені треба повернути гроші за покупки по Кеш'ю. 8)

так это Льошик ждал пока 149грн. бонусами насобираете, а теперь всЁ :)

Ууууу, дємон повєржений! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:44

  Alexnik написав:Alfa_Bank!
После смены карты перестали работать платежи в интернет-банкинге. Т.е. вместо высылки мне кода подтверждения операции появляется красное сообщение: "Указанный Вами номер телефона не подтвержден. Пожалуйста, подтвердите номер в разделе "Сервисы" - "Настройки". Но там телефон подтвержден. И коды на открытие банкинга приходят. Обращался на Горячую линию 26.09.18 оператор Ирина. Обращался в отделение, где мне перерегистрировали ТЛФ. Но это не помогло. До сих пор ничего не работает и никто ничего не делает. Прошу Вашего содействия!

Alexnik, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:59

Кеш'ю

Alfa_Bank пані Алла, я не можу зробити повернення грошей за свої покупки... :( Бонусів більше ніж достатньо. Але при спробі обміну таке вилазить... :evil:
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:02

  Q23 написав:Пришли деньги на карту не известно от кого

MONODirect, Visa Direct, UA, MCC 4829.

Это шо за прикол?

Q23, добрый день. Чтобы выяснить, кто является отправителем платежа, укажите, пожалуйста, в ЛС номер счета, на который поступили деньги.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:04

  Fylhtq написав:Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался в этом банке с возвратом средств, которые «сожрал» банкомат? Пополнял «Комфорт» в банкомате Алле с их супер-пупер новым процесингом он деньги забрал, издал отрыжку и написал «Вибачте, операція не може бути виконана. До побачення». На горячке поставили запрос в «супер высокий статус» и обещали решить проблему за 3-5 рабочих дней. Но воз и ныне там. А завтра уже 12-й календарный день...

Fylhtq, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС номер карточного счета.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:19

  Alfa_Bank написав:
  Q23 написав:Пришли деньги на карту не известно от кого

MONODirect, Visa Direct, UA, MCC 4829.

Это шо за прикол?

Q23, добрый день. Чтобы выяснить, кто является отправителем платежа, укажите, пожалуйста, в ЛС номер счета, на который поступили деньги.


а как интересно вы узнаете кто отправитель платежа при переводе с помощью манисенда со стороннего ресурса?
у вас в штате есть маги и волшебники? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:24

  2XL написав:Банк работающий на территории Украины должен работать согласно Законодательства. Согласно Закону Украина подтверждающими личность являются следующий документами: паспорт и идентификационный код. Я свою личность подтвердил при написании заявления. Переподтверджения или переидентификации Закон не предусматривает.
Вы какой отказ предоставите? Клиент отказался отвечать по телефону неизвестному лицу? Такого бреда сложно напридумывать. ВАШ БАНК НАРУШИЛ МОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Ещё раз делаю предложение вернуться в правовое поле страны, на территории которой проводится коммерческая деятельность.

Если перейти в режим подтверждения личности как вы указали то даже при личном звонке на гарячку все оте вопросы для идентификации клиента не имеют смысла.
А значит по любому чиху нада переться в отделение.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:29

Сумно

Найкраща відповідь на форумі за останній тиждень. :mrgreen: Льоша працює... :P Стахановєц! :lol:
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 23 жов, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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