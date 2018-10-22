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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6265626662676268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:33

Re: Альфа-Банк

Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, привіт! Є пропозиція від козака, щоб бонуси капали живою копійкою на рахунок. В чому сенс зайвих рухів? Клієнт самостійно вирішить як витратити і де. Дякую! :P
Разного рода субсидианты из-за бонусов напрягается.

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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:35

Козак-характерник

самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка. Я не думаю, что Леша виноват в 100% бедах, которые мы традиционно приписываем к нему и тут возмущаемся - он стал просто именем нарицательным криворукого сотрудника Альфы:
- любой копировальный аппарат независимо от фирмы-производителя называем Ксерокс
- любую ванну с гидромассажем - джакуззи
- любой криворукий программер - постернак
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:37

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка. Я не думаю, что Леша виноват в 100% бедах, которые мы традиционно приписываем к нему и тут возмущаемся - он стал просто именем нарицательным криворукого сотрудника Альфы:
- любой копировальный аппарат независимо от фирмы-производителя называем Ксерокс
- любую ванну с гидромассажем - джакуззи
- любой криворукий программер - постернак

Ага... :P Ім'я прозивне... :P Гібрид диявола багатолікого. Дємон. Плякопастернака.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:40

Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира :mrgreen:

Вы не могли бы внести ясность? 8)
Востаннє редагувалось Seva в Вів 23 жов, 2018 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:43

  Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова позвонил в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира :mrgreen:

Вы не могли бы внести ясность? 8)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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