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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:33
Козак-характерник написав:Alfa_Bank
пані Алла, привіт!
Є пропозиція від козака, щоб бонуси капали живою копійкою на рахунок. В чому сенс зайвих рухів? Клієнт самостійно вирішить як витратити і де. Дякую!
Разного рода субсидианты из-за бонусов напрягается. Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:35
Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка. Я не думаю, что Леша виноват в 100% бедах, которые мы традиционно приписываем к нему и тут возмущаемся - он стал просто именем нарицательным криворукого сотрудника Альфы:
- любой копировальный аппарат независимо от фирмы-производителя называем Ксерокс
- любую ванну с гидромассажем - джакуззи
- любой криворукий программер - постернак
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:37
IMPRINTER написав:Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка. Я не думаю, что Леша виноват в 100% бедах, которые мы традиционно приписываем к нему и тут возмущаемся - он стал просто именем нарицательным
криворукого сотрудника Альфы:
- любой копировальный аппарат независимо от фирмы-производителя называем Ксерокс
- любую ванну с гидромассажем - джакуззи
- любой криворукий программер - постернак
Ага...
Ім'я прозивне...
Гібрид диявола багатолікого. Дємон. Плякопастернака.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:40
Alfa_Bank
я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира
Вы не могли бы внести ясность?
Востаннє редагувалось Seva
в Вів 23 жов, 2018 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:43
Seva написав:Alfa_Bank
я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова позвонил в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира
Вы не могли бы внести ясность?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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