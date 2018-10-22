Додано: Вів 23 жов, 2018 11:35

Козак-характерник



самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка. Я не думаю, что Леша виноват в 100% бедах, которые мы традиционно приписываем к нему и тут возмущаемся - он стал просто именем нарицательным криворукого сотрудника Альфы:

- любой копировальный аппарат независимо от фирмы-производителя называем Ксерокс

- любую ванну с гидромассажем - джакуззи

- любой криворукий программер - постернак

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