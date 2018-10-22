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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6266626762686269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:16

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, я не можу зробити повернення грошей за свої покупки... :( Бонусів більше ніж достатньо. Але при спробі обміну таке вилазить... :evil:
Зображення

Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4994
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:20

  -VICTOR- написав:Alfa_Bank ..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась :P


И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.

Судить нужно всегда по делам :) Получается, что не все так уж плохо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:24

  curiousobro написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank ..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась :P


И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.

Судить нужно всегда по делам :) Получается, что не все так уж плохо.

так же можно сказать и про нашу страну - все возмущаются как плохо но ногами не голосуют.
значит в стране не так уж и плохо? :wink:
mephala
 
Повідомлень: 3658
З нами з: 07.04.14
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:30

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, я не можу зробити повернення грошей за свої покупки... :( Бонусів більше ніж достатньо. Але при спробі обміну таке вилазить... :evil:
Зображення

Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.

Не працює. Почекаю ще...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:44

  Козак-характерник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, я не можу зробити повернення грошей за свої покупки... :( Бонусів більше ніж достатньо. Але при спробі обміну таке вилазить... :evil:
Зображення

Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.

Не працює. Почекаю ще...


В мене те ж саме
Q23
 
Повідомлень: 545
З нами з: 04.04.11
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46

  Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира :mrgreen:

Вы не могли бы внести ясность? 8)

Seva, добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank ..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась :P


И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.

Судить нужно всегда по делам :) Получается, что не все так уж плохо.

так же можно сказать и про нашу страну - все возмущаются как плохо но ногами не голосуют.
значит в стране не так уж и плохо? :wink:


Вы сравниваете несравнимые категории :)
Закрыть карты и счета в банке можно за 2 похода в отделение.
И перестать плакать в ветке.

А так как оте ёжики, ей богу.
Плачут и продолжают жрать кактус, мазохисты :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:57

  Q23 написав:В мене те ж саме

Q23, Козак-характерник, якщо покупка списалася з рахунку сьогодні, то повернення коштів за покупку можна зробити лише з завтрашнього дня.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4994
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 351 раз.
 
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