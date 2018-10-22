|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:16
Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4994
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:20
-VICTOR- написав:Alfa_Bank
..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась
И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.
Судить нужно всегда по делам
Получается, что не все так уж плохо.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:24
curiousobro написав: -VICTOR- написав:Alfa_Bank
..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась
И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.
Судить нужно всегда по делам
Получается, что не все так уж плохо.
так же можно сказать и про нашу страну - все возмущаются как плохо но ногами не голосуют.
значит в стране не так уж и плохо?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3658
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:30
Alfa_Bank написав:
Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
Не працює. Почекаю ще...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 25514
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1629 раз.
- Подякували: 1914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:44
Козак-характерник написав: Alfa_Bank написав:
Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
Не працює. Почекаю ще...
В мене те ж саме
-
Q23
-
-
- Повідомлень: 545
- З нами з: 04.04.11
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46
mephala написав: curiousobro написав: -VICTOR- написав:Alfa_Bank
..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась
И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.
Судить нужно всегда по делам
Получается, что не все так уж плохо.
так же можно сказать и про нашу страну - все возмущаются как плохо но ногами не голосуют.
значит в стране не так уж и плохо?
Вы сравниваете несравнимые категории
Закрыть карты и счета в банке можно за 2 похода в отделение.
И перестать плакать в ветке.
А так как оте ёжики, ей богу.
Плачут и продолжают жрать кактус, мазохисты
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:57
Q23 написав:
В мене те ж саме
Q23, Козак-характерник, якщо покупка списалася з рахунку сьогодні, то повернення коштів за покупку можна зробити лише з завтрашнього дня.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4994
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|945
|223183
|
|
|10809
|1571285
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13285
|2576232
|
|