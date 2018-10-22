Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 13:16
Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4994
З нами з: 18.02.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 351 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:20
-VICTOR- написав: Alfa_Bank
..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась
И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.
Судить нужно всегда по делам
Получается, что не все так уж плохо.
curiousobro
Повідомлень: 1321
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:24
curiousobro написав: -VICTOR- написав: Alfa_Bank
..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась
И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.
Судить нужно всегда по делам
Получается, что не все так уж плохо.
так же можно сказать и про нашу страну - все возмущаются как плохо но ногами не голосуют.
значит в стране не так уж и плохо?
mephala
Повідомлень: 3658
З нами з: 07.04.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 545 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:30
Alfa_Bank написав:
Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
Не працює. Почекаю ще...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
2
Повідомлень: 25514
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1629 раз.
Подякували: 1914 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:44
Козак-характерник написав: Alfa_Bank написав:
Козак-характерник, доброго дня. Покупка від 100 грн. повинна списатися з рахунку. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
Не працює. Почекаю ще...
В мене те ж саме
Q23
Повідомлень: 545
З нами з: 04.04.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 44 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:46
mephala написав: curiousobro написав: -VICTOR- написав: Alfa_Bank
..но судя по тому как банк на сегодня работает и сколько на него жалоб....волшебная палка у ваших волшебников поломалась
И тем не менее все жалующиеся почему-то не голосуют ногами, что является самым главным и неоспоримым доказательством волшебности.
Судить нужно всегда по делам
Получается, что не все так уж плохо.
так же можно сказать и про нашу страну - все возмущаются как плохо но ногами не голосуют.
значит в стране не так уж и плохо?
Вы сравниваете несравнимые категории
Закрыть карты и счета в банке можно за 2 похода в отделение.
И перестать плакать в ветке.
А так как оте ёжики, ей богу.
Плачут и продолжают жрать кактус, мазохисты
curiousobro
Повідомлень: 1321
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:57
Q23 написав:
В мене те ж саме
Q23, Козак-характерник, якщо покупка списалася з рахунку сьогодні, то повернення коштів за покупку можна зробити лише з завтрашнього дня.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4994
З нами з: 18.02.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 351 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:01
M-Audio написав:
А кто-нибудь считал эффективную процентную ставку по платной годовой рассрочке?
http://credits24.com.ua/services/calcul ... est-rate-1
Тута можно все посчитать.
curiousobro
Повідомлень: 1321
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
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