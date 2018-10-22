Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира
Вы не могли бы внести ясность?
Seva, нельзя пополнить. Приходные кассовые операции (пополнение текущих, депозитных и карточных счетов, операции по погашению кредита и пр.) на сумму в иностранной валюте меньше, чем 1 доллар США, 5 евро, 10 рос. рублей (номинальная стоимость минимальной банкноты, которая находится в обороте) не выполняются.
Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира
Вы не могли бы внести ясность?
Seva, добрый день. Выясняю.
А чо там выяснять? Я вам скажу - иностранные монеты уже ни один банк в украине не принимает, кассир права - вам нужно провести работу с девочками из кц
Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира
Вы не могли бы внести ясность?
Seva, добрый день. Выясняю.
А чо там выяснять? Я вам скажу - иностранные монеты уже ни один банк в украине не принимает, кассир права - вам нужно провести работу с девочками из кц
Q23, Козак-характерник, якщо покупка списалася з рахунку сьогодні, то повернення коштів за покупку можна зробити лише з завтрашнього дня.
Зрозумів, так сьогодні списано.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!