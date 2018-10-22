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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6268626962706271>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:09

  Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира :mrgreen:

Вы не могли бы внести ясность? 8)

Seva, нельзя пополнить.
Приходные кассовые операции (пополнение текущих, депозитных и карточных счетов, операции по погашению кредита и пр.) на сумму в иностранной валюте меньше, чем 1 доллар США, 5 евро, 10 рос. рублей (номинальная стоимость минимальной банкноты, которая находится в обороте) не выполняются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:31

  Кочевник написав:Alfa_Bank, що стосовно неправдивих дат проведення операцій (сплата за товар, зняття готівки) у виписці по картам?

Кочевник, доброго дня. Задача по виправленню відмінностей в датах в роботі. Точна дата поки не встановлена. Вибачте за незручності.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:38

  Alfa_Bank написав:
  Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира :mrgreen:

Вы не могли бы внести ясность? 8)

Seva, добрый день. Выясняю.

А чо там выяснять? Я вам скажу - иностранные монеты уже ни один банк в украине не принимает, кассир права - вам нужно провести работу с девочками из кц
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:41

  Stringer написав: Я вам скажу - иностранные монеты уже ни один банк в украине не принимает


И Укргаз уже не берет ?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:42

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Seva написав:Alfa_Bank я обращался в КЦ с вопросом "могу ли я пополнить свой евровый счет железными евро", получил положительный ответ. В 24 отделении кассир и специалист сказали, что в КЦ меня дезинформировали и предложили написать жалобу по поводу некорректной консультации. Я снова написал в КЦ и снова задал тот же вопрос - мне снова было сказано, что железные евро принимаются и предложили написать жалобу на специалиста и кассира :mrgreen:

Вы не могли бы внести ясность? 8)

Seva, добрый день. Выясняю.

А чо там выяснять? Я вам скажу - иностранные монеты уже ни один банк в украине не принимает, кассир права - вам нужно провести работу с девочками из кц

Смотрите мой ответ выше.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:43

  Aps написав:
  Stringer написав: Я вам скажу - иностранные монеты уже ни один банк в украине не принимает


И Укргаз уже не берет ?

Даже приват
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:47

  Alfa_Bank написав:
  Q23 написав:В мене те ж саме

Q23, Козак-характерник, якщо покупка списалася з рахунку сьогодні, то повернення коштів за покупку можна зробити лише з завтрашнього дня.

Зрозумів, так сьогодні списано.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Таки дерут 60 грн. по кредитке, если даже есть только одни рассрочки :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:44

  demichh написав:Таки дерут 60 грн. по кредитке, если даже есть только одни рассрочки :(


Перед РД было своих пару гривен?
Или платили по красной цифре?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:47

  Aps написав:
  Stringer написав: Я вам скажу - иностранные монеты уже ни один банк в украине не принимает


И Укргаз уже не берет ?


пумб у меня и принимал и выдавал - даже центы
может щас что-то и поменялось
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IMPRINTER
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