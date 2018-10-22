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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48
curiousobro написав: demichh написав:
Таки дерут 60 грн. по кредитке, если даже есть только одни рассрочки
Перед РД было своих пару гривен?
Или платили по красной цифре?
Недобросил, По красной цифре
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demichh
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Додано: Вів 23 жов, 2018 16:04
demichh написав: curiousobro написав: demichh написав:
Таки дерут 60 грн. по кредитке, если даже есть только одни рассрочки
Перед РД было своих пару гривен?
Или платили по красной цифре?
Недобросил, По красной цифре
Ну дык вот он, ваш про.. хм.. как же сказать... просчёт, во!
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curiousobro
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Додано: Вів 23 жов, 2018 16:30
Да просто тут говорилось что, если только рассрочки - проценты наперед оплачивать не нужно. Оказалось нужно, может кому пригодится.
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demichh
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:04
mephala написав: 2XL написав:
Банк работающий на территории Украины должен работать согласно Законодательства. Согласно Закону Украина подтверждающими личность являются следующий документами: паспорт и идентификационный код. Я свою личность подтвердил при написании заявления. Переподтверджения или переидентификации Закон не предусматривает.
Вы какой отказ предоставите? Клиент отказался отвечать по телефону неизвестному лицу? Такого бреда сложно напридумывать. ВАШ БАНК НАРУШИЛ МОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Ещё раз делаю предложение вернуться в правовое поле страны, на территории которой проводится коммерческая деятельность.
Если перейти в режим подтверждения личности как вы указали то даже при личном звонке на гарячку все оте вопросы для идентификации клиента не имеют смысла.
А значит по любому чиху нада переться в отделение.
Согласен, это противоречиво. К тому же я так же имею право верифицировать сотрудника, пусть докажет мне в телефонном режиме, что он действительно является ответственным за эту процедуру. Что, не может доказать? "Яка сумна новина"
Судя по отсутствию комментариев от представителя сказать нечего и выбрана позиция страуса. Что ж, печально, что понятие КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ пропадает даже у отдельных сотрудников. Вот вам и ВЫДЕЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от Альфа-банк Украина.
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:08
demichh написав:
Да просто тут говорилось что, если только рассрочки - проценты наперед оплачивать не нужно. Оказалось нужно, может кому пригодится.
demichh, я вам объясняла, что проценты были рассчитаны за безналичные операции прошлого Платежного периода.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:19
2XL написав:
Согласен, это противоречиво. К тому же я так же имею право верифицировать сотрудника, пусть докажет мне в телефонном режиме, что он действительно является ответственным за эту процедуру. Что, не может доказать? "Яка сумна новина"
Судя по отсутствию комментариев от представителя сказать нечего и выбрана позиция страуса. Что ж, печально, что понятие КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ пропадает даже у отдельных сотрудников. Вот вам и ВЫДЕЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от Альфа-банк Украина.
2XL, что за обвинения? Вы уверены в своих словах? Я вам ответила вчера, что вопрос по данному процессу находится в работе.
Что касается вашего запроса: вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:39
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Согласен, это противоречиво. К тому же я так же имею право верифицировать сотрудника, пусть докажет мне в телефонном режиме, что он действительно является ответственным за эту процедуру. Что, не может доказать? "Яка сумна новина"
Судя по отсутствию комментариев от представителя сказать нечего и выбрана позиция страуса. Что ж, печально, что понятие КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ пропадает даже у отдельных сотрудников. Вот вам и ВЫДЕЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от Альфа-банк Украина.
2XL, что за обвинения? Вы уверены в своих словах? Я вам ответила вчера, что вопрос по данному процессу находится в работе.
Вы мне ответили, я выделил два момента :
а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;
б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.
Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.
Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста.
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