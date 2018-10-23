Додано: Вів 23 жов, 2018 18:00

вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.

После прочтения прочитанного - плакалЪ.Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред?