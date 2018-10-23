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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6270627162726273>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:30

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:2XL, что за обвинения? Вы уверены в своих словах? Я вам ответила вчера, что вопрос по данному процессу находится в работе.
Что касается вашего запроса: вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.


Уважаемая Альфабанк.

Вы там тому, кто за безопасность отвечает, передайте что его за профнепригодность нужно минимум уволить.

Вы припилили на*** ненужный спам по входу в МАБ, который, на секундочку, ни от чего НЕ защищает! Ну увели у меня номер и я увидел это в почте - замечательно, но это ничего не решает, его уже увели и слили деньги.

А вот звонок от человека, которому мы обязаны по вашему процессу раскрыть все данные, которые помогут увести мой финансовый номер, идет с неизвестного номера и на той стороне нужно всего лишь знать табельный номер, который ваш сотрудник безопасности, на секундочку, сам всем раскрывает.

То есть если мне позвонят с левого номеру и дадут номер, который ваш сотрудник сам всем рассказывает - это меня как то защищает?
Это называется - приплыли.


дивна позиція в банку. цей номер може знати 1000 і 1 чоловік, які зовсім не повязані з банком - ну може колись працювали, чи за рюмкою чаю хтось щось розказав чи просто вгадав чи ще по якійсь причині. яка ще додаткова авторизація необхідна після того як людина показала паспорт, написала заяву і завірила її своїм підписом? є сумніви в достовірності документу - викликайте поліцію. цирк, самий справжній, при чому найгіршого виконання. так що дрючать вас, банк, по справі. і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:30

Alfa_Bank а у меня 20 евро двухевровыми монетами. Это больше пяти евро :)
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:45

  wild.tomcat написав: яка ще додаткова авторизація необхідна після того як людина показала паспорт, написала заяву і завірила її своїм підписом?


Я знаю, зачем это нужно.

Это дополнительная защита от недобросовестного сотрудника банка в отделении, который может инициировать смену фин.номера.

И намеренья СБ похвальны, но *** имплементация убивает на корню всю пользу.
Хотели как лучше, получилось как всегда.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:51

  Seva написав:Alfa_Bank а у меня 20 евро двухевровыми монетами. Это больше пяти евро :)

я как то в втб сдавала 1 и 2 евровые монеты, но давненько уже - года 3-4 назад :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:55

  Seva написав:Alfa_Bank а у меня 20 евро двухевровыми монетами. Это больше пяти евро :)

а чего вы так хотите от них избавиться? неужели не бываете в еврозоне?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:59

  Кассандра написав:
  Seva написав:Alfa_Bank а у меня 20 евро двухевровыми монетами. Это больше пяти евро :)

я как то в втб сдавала 1 и 2 евровые монеты, но давненько уже - года 3-4 назад :roll:

в более жирные годы монеты без проблем принимал также УкрЭксим и ПроКредит, а сейчас банки стали экономить на "спичках" - имея миллионные бюджеты на бездарную рекламу жмотятся на копеешные мероприятия...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:12

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный?


- Чем вы докажите, что вы - Петров?
- Вот мое удостоверение! Видите? Вот!
- Мало ли что я вижу. Я все вижу. Вот верю ли я?
- Вот письма на мое имя, вот бланки, читайте, все - Петрову, читайте!
- Можете мне все это не показывать. Чем вы докажете, что вы - Петров?
- Вот моя доверенность!
- А чем докажете, что она ваша?
- Удостоверение, фотокарточка! Сличайте! Сличайте!!
- Похоже, ну и что?
- Это - я!
- А это - я.
- Это мое удостоверение!
- Чем докажете?

- А чем вы докажете, что вы - кассир? Чем?
- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".
- Вы не Сидоров - кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы не кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!
- Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что?
- Убрали, успели и сели вместо него. Вы не Сидоров - кассир!
- Да ты что? Вот паспорт на десять лет, дурака валяешь!
- А паспорт отняли!
- А карточка?
- Наклеили!
- А печать?
- Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли всю кровь! Зачем вы смыли кровь?


https://rutube.ru/video/c9ddfe892b607e7 ... a1e1f122f/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:30

Re: Альфа-Банк

Прочитав несколько страниц можно резюмировать, что Альфа крепчает, но к сожалению маразмом.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:39

  curiousobro написав:
  wild.tomcat написав: яка ще додаткова авторизація необхідна після того як людина показала паспорт, написала заяву і завірила її своїм підписом?


Я знаю, зачем это нужно.

Это дополнительная защита от недобросовестного сотрудника банка в отделении, который может инициировать смену фин.номера.

И намеренья СБ похвальны, но *** имплементация убивает на корню всю пользу.
Хотели как лучше, получилось как всегда.


ну як би боротьба банку зі своїми недобросовісними співробітниками клієнта ніяк не зачіпає і створювати йому проблем теж не має. бо інакше, від натхнення клієнта звісно залежить :) , можна почати боротися з шахрайством - заява в органи, так і так, з незрозумілого номеру, який у відкритих джерелах ніде не представлений як номер банку, дзвонить якийсь вася, представляється співробітником банку, випитує клієнтську інформацію і т.д і т.п, прошу розібратися, нехай потім сб розгрібає.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:11

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  demichh написав:Таки дерут 60 грн. по кредитке, если даже есть только одни рассрочки :(


Перед РД было своих пару гривен?
Или платили по красной цифре?
Вас же предупреждали)

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