- Чем вы докажите, что вы - Петров?

- Вот мое удостоверение! Видите? Вот!

- Мало ли что я вижу. Я все вижу. Вот верю ли я?

- Вот письма на мое имя, вот бланки, читайте, все - Петрову, читайте!

- Можете мне все это не показывать. Чем вы докажете, что вы - Петров?

- Вот моя доверенность!

- А чем докажете, что она ваша?

- Удостоверение, фотокарточка! Сличайте! Сличайте!!

- Похоже, ну и что?

- Это - я!

- А это - я.

- Это мое удостоверение!

- Чем докажете?



- А чем вы докажете, что вы - кассир? Чем?

- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".

- Вы не Сидоров - кассир!

- Нет, я кассир!

- Вы не кассир!

- Нет, я кассир!

- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!

- Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что?

- Убрали, успели и сели вместо него. Вы не Сидоров - кассир!

- Да ты что? Вот паспорт на десять лет, дурака валяешь!

- А паспорт отняли!

- А карточка?

- Наклеили!

- А печать?

- Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли всю кровь! Зачем вы смыли кровь?