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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:14
2XL написав:Согласен, это противоречиво. К тому же я так же имею право верифицировать сотрудника, пусть докажет мне в телефонном режиме, что он действительно является ответственным за эту процедуру. Что, не может доказать? "Яка сумна новина".
Чисто теоретически это можно реализовать. Но это мысли вслух. Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:58
То что начал Лёша, закончит СБ банка.
Тут останется только свинота и самые тупые олени.
Вменяемые клиенты, основной капитал банка, начали бежать месяца три назад. И если Алла не одумается убегут окончательно через год, когда закончатся 1,5 годовые депозиты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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