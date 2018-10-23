Додано: Вів 23 жов, 2018 20:58

То что начал Лёша, закончит СБ банка.

Тут останется только свинота и самые тупые олени.

Вменяемые клиенты, основной капитал банка, начали бежать месяца три назад. И если Алла не одумается убегут окончательно через год, когда закончатся 1,5 годовые депозиты.

Кто не пьёт, тот не рискует.