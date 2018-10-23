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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6270627162726273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:14

Re: Альфа-Банк

2XL написав:Согласен, это противоречиво. К тому же я так же имею право верифицировать сотрудника, пусть докажет мне в телефонном режиме, что он действительно является ответственным за эту процедуру. Что, не может доказать? "Яка сумна новина".
Чисто теоретически это можно реализовать. Но это мысли вслух.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:58

Re: Альфа-Банк

То что начал Лёша, закончит СБ банка.
Тут останется только свинота и самые тупые олени.
Вменяемые клиенты, основной капитал банка, начали бежать месяца три назад. И если Алла не одумается убегут окончательно через год, когда закончатся 1,5 годовые депозиты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:50

Покажите мне банк, из которого сбежали все клиенты из-за проблем со службой безопасности или техникой. Да вообще в курсе того, что тут происходит, лишь ничтожная часть клиентов. Правда, она же самая активная, но даже если все недовольные разом соберутся и уйдут в закат, банк особо не пострадает. А уж пока есть плюшки, за которые тут держатся, так вообще смешно об этом говорить. Вон, в Привате временами ещё похуже бывает, и никаких плюшек, а народ всё равно толпами.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:55

В маб не зайти. Ведутся работы по улучшению сервиса.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:14

  guntherhouse777 написав:В маб не зайти. Ведутся работы по улучшению сервиса.

Сейчас работает
ol_zy
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