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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6271627262736274>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:14

Re: Альфа-Банк

2XL написав:Согласен, это противоречиво. К тому же я так же имею право верифицировать сотрудника, пусть докажет мне в телефонном режиме, что он действительно является ответственным за эту процедуру. Что, не может доказать? "Яка сумна новина".
Чисто теоретически это можно реализовать. Но это мысли вслух.

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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:58

Re: Альфа-Банк

То что начал Лёша, закончит СБ банка.
Тут останется только свинота и самые тупые олени.
Вменяемые клиенты, основной капитал банка, начали бежать месяца три назад. И если Алла не одумается убегут окончательно через год, когда закончатся 1,5 годовые депозиты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:50

Покажите мне банк, из которого сбежали все клиенты из-за проблем со службой безопасности или техникой. Да вообще в курсе того, что тут происходит, лишь ничтожная часть клиентов. Правда, она же самая активная, но даже если все недовольные разом соберутся и уйдут в закат, банк особо не пострадает. А уж пока есть плюшки, за которые тут держатся, так вообще смешно об этом говорить. Вон, в Привате временами ещё похуже бывает, и никаких плюшек, а народ всё равно толпами.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:55

В маб не зайти. Ведутся работы по улучшению сервиса.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:14

  guntherhouse777 написав:В маб не зайти. Ведутся работы по улучшению сервиса.

Сейчас работает
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:33

  M-Audio написав:Покажите мне банк, из которого сбежали все клиенты из-за проблем со службой безопасности или техникой. Да вообще в курсе того, что тут происходит, лишь ничтожная часть клиентов. Правда, она же самая активная, но даже если все недовольные разом соберутся и уйдут в закат, банк особо не пострадает. А уж пока есть плюшки, за которые тут держатся, так вообще смешно об этом говорить. Вон, в Привате временами ещё похуже бывает, и никаких плюшек, а народ всё равно толпами.


Какие проблемы? Вон ВТБ и без клиентов себя прекрасно чувствует. Зарабатывать не зарабатывает, но денег мамка вливала, вливает и будет вливать. Банк то российский государственный и покуда нефть в Россиюшке есть переживать не стоит. Но Альфа хоть и российский, но не государственный банк.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 07:48

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав:Покажите мне банк, из которого сбежали все клиенты из-за проблем со службой безопасности или техникой. Да вообще в курсе того, что тут происходит, лишь ничтожная часть клиентов. Правда, она же самая активная, но даже если все недовольные разом соберутся и уйдут в закат, банк особо не пострадает. А уж пока есть плюшки, за которые тут держатся, так вообще смешно об этом говорить. Вон, в Привате временами ещё похуже бывает, и никаких плюшек, а народ всё равно толпами.
Был такой. Захотелось ему кешбек отменить который всего лишь 2%. Клиенты пошли на выход. У банка сразу же начались проблемы с ликвидностью. СЭПы стали задерживаться на 1-2 дня. Но они вовремя одумались и в качестве сори бонуса выпустили тариф, ныне недоступный новым клиентам, с 10% кешбеком на наиболее востребованные категории. Возмущается может и 1%, но он держит тут не менее 100-200к и обороты у него нехилые. Так что удельный вес голоса такого клиента намного больше чем пэрэсичного клиента. Потому и существует для них выделенная линия с дозвоном не более минуты к оператору в КЦ. И обслуживают их лучшие сотрудники. Поэтому банку всегда нужно слышать клиентов.

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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:28

Re: Альфа-Банк

Что-то я не могу погасить покупку кеш'ю-бонусами. Итак, приехало мне с укрсоца 36000 бонусов, купил продуктов ультрой на 170 грн, операция списана вчера, бонусы за эту операцию уже начислены, а при нажатии на кнопочку использовать бонусы говорят мне нужно больше бонусов, хотя как я понимаю необходимо порядка 21000 бонусов чтобы погасить 170 грн. Что делаю не так? Эта фича вообще работает?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:35

antey718 Работает. Незнаю что там намутили, но погашение покупки становится доступным не сразу после списания, а примерно через сутки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:51

трындец!

Вопрос к офпреду, публично т.к. уверен эта проблема будет не только у меня.

В личном кабинете WOG при попытке купить газ на сумму 1007,40грн кредитной картой Аллы выдается ошибка:
Відмова банку, перевищено ліміт суми операції. Будь ласка, зв'яжіться з Вашим банком, щоб збільшити ліміт на проведення операцій через Інтернет

Я эту операцию провожу не в первый раз, и только сегодня отказ по вине банка. Теплая линия заявила, что причина в том, что Вы вводили не все данные карты, нужно платить через сервисы в которых вводятся все данные карты. Там кошелек Мастерпасс и нет возможности указать карту вручную. Попытался удалить карту из кошелька и добавить - то же самое.

Теплая линия сказала что единственный вариант - это писать заявление в отделении на отключение CVV-кода на постоянной основе!

Это правда все так плохо?...

UPD. Через 60 минут позвонили из службы поддержки WOG и 20 раз извинились, что я не смог провести у них оплату. Сказали, что проблемы со вчерашнего дня и только с картами Альфа-Банка! Вот это я понимаю клиенто-ориентированность, когда невиновный 20 раз извиняется...
Востаннє редагувалось romanauscas в Сер 24 жов, 2018 09:42, всього редагувалось 2 разів.
ВВХ - ПНХ!
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