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банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 6271627262736274 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 922 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 151 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 144 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 254 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 180 Всього голосів : 922 Додано: Сер 24 жов, 2018 09:00 2XL написав: Вы мне ответили, я выделил два момента :

а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;

б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.

Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.

Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста. Вы мне ответили, я выделил два момента :а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста.

2XL, доброе утро.

Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено. 2XL, доброе утро.Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 5003 З нами з: 18.02.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 09:02 Alfa_Bank написав: 2XL написав: Вы мне ответили, я выделил два момента :

а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;

б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.

Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.

Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста. Вы мне ответили, я выделил два момента :а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста.

2XL, доброе утро.

Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено. 2XL, доброе утро.Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено.



но вы признаете факт того, что если мне звонят с неизвестного мне номера и хотят узнать мои данные в т.ч. кодовое слово у меня есть все основания, чтобы этого человека послать на три буквы ... вот вам щас позвонят с обычного мобильного номера, даже не с городского, который можно вбить в гугл и проверить по какой то ссылке - зрасти я с альфа банка - скажите ваш паспорт код кодовое слово прописку ... как вы это воспримите? как отличить сотрудника банка звонящего с левого номера и мошенника, который таким образом хочет выведать конфиденциальную информацию ...



в таком случае надо иметь два разных кодовых слова - на случай если Клиент звонит в Банк и Банк если звонит клиенту. Тогда я должен спросить - скажите пароль. но вы признаете факт того, что если мне звонят с неизвестного мне номера и хотят узнать мои данные в т.ч. кодовое слово у меня есть все основания, чтобы этого человека послать на три буквы ... вот вам щас позвонят с обычного мобильного номера, даже не с городского, который можно вбить в гугл и проверить по какой то ссылке - зрасти я с альфа банка - скажите ваш паспорт код кодовое слово прописку ... как вы это воспримите? как отличить сотрудника банка звонящего с левого номера и мошенника, который таким образом хочет выведать конфиденциальную информацию ...в таком случае надо иметь два разных кодовых слова - на случай если Клиент звонит в Банк и Банк если звонит клиенту. Тогда я должен спросить - скажите пароль. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35306 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5607 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 09:23 Flamingo написав: вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.

После прочтения прочитанного - плакалЪ. Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред? После прочтения прочитанного - плакалЪ.Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред?

Flamingo, доброе утро.

Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.

Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет. Flamingo, доброе утро.Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 5003 З нами з: 18.02.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 09:34 curiousobro написав:

Уважаемая Альфабанк.



Вы там тому, кто за безопасность отвечает, передайте что его за профнепригодность нужно минимум уволить.



Вы припилили на*** ненужный спам по входу в МАБ, который, на секундочку, ни от чего НЕ защищает! Ну увели у меня номер и я увидел это в почте - замечательно, но это ничего не решает, его уже увели и слили деньги.



А вот звонок от человека, которому мы обязаны по вашему процессу раскрыть все данные, которые помогут увести мой финансовый номер, идет с неизвестного номера и на той стороне нужно всего лишь знать табельный номер, который ваш сотрудник безопасности, на секундочку, сам всем раскрывает.



То есть если мне позвонят с левого номеру и дадут номер, который ваш сотрудник сам всем рассказывает - это меня как то защищает?

Это называется - приплыли. Уважаемая Альфабанк.Вы там тому, кто за безопасность отвечает, передайте что его за профнепригодность нужно минимум уволить.Вы припилили на*** ненужный спам по входу в МАБ, который, на секундочку, ни от чего НЕ защищает! Ну увели у меня номер и я увидел это в почте - замечательно, но это ничего не решает, его уже увели и слили деньги.А вот звонок от человека, которому мыпо вашему процессу раскрыть все данные, которые помогут увести мой финансовый номер, идет с неизвестного номера и на той стороне нужно всего лишь знать табельный номер, который ваш сотрудник безопасности, на секундочку,всем раскрывает.То есть если мне позвонят с левого номеру и дадут номер, который ваш сотрудник сам всем рассказывает - это меня как то защищает?Это называется - приплыли.

curiousobro, доброе утро.

По входу в МАБ - процедура будет усовершенствована (я и ранее об этом писала).

По поводу звонков с неизвестных номеров – я с вами полностью согласна, о чем также писала ранее, и мной был поднят вопрос об изменения данного процесса. НО, для этого требуется время. curiousobro, доброе утро.По входу в МАБ - процедура будет усовершенствована (я и ранее об этом писала).По поводу звонков с неизвестных номеров – я с вами полностью согласна, о чем также писала ранее, и мной был поднят вопрос об изменения данного процесса. НО, для этого требуется время. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 5003 З нами з: 18.02.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 09:38 Alfa_Bank написав: Flamingo написав: вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.

После прочтения прочитанного - плакалЪ. Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред? После прочтения прочитанного - плакалЪ.Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред?

Flamingo, доброе утро.

Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.

Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет. Flamingo, доброе утро.Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.

Предлагаю сл. процедуру

Перед звонком клиенту из Альфы, банк присылает СМСку/пуш с ОТП-паролем. Позвонивший менагер озвучивает этот пароль клиенту, клиент в ответ озвучивает кодовое слово. Желательно сделать ограничение по времени на подобный звонок, например, 5..10мин после отправки ОТП-пароля. Все довольны.

Прошу довести эт. вар. до СБ Предлагаю сл. процедуруПеред звонком клиенту из Альфы, банк присылает СМСку/пуш с ОТП-паролем. Позвонивший менагер озвучивает этот пароль клиенту, клиент в ответ озвучивает кодовое слово. Желательно сделать ограничение по времени на подобный звонок, например, 5..10мин после отправки ОТП-пароля. Все довольны.Прошу довести эт. вар. до СБ ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25980 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2077 раз. Подякували: 2928 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 09:44 wild.tomcat написав: і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б". і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".

wild.tomcat, доброго дня.

Перш, ніж висувати необгрунтовані обвинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі: wild.tomcat, доброго дня.Перш, ніж висувати необгрунтовані обвинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі: Альфа-Банк Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 5003 З нами з: 18.02.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 09:46 Alfa_Bank написав: Flamingo написав: вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.

После прочтения прочитанного - плакалЪ. Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред? После прочтения прочитанного - плакалЪ.Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред?

Flamingo, доброе утро.

Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.

Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет. Flamingo, доброе утро.Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.

Предполоим мне позвонил Алексей П и назвал табельный номер 27257 далее я звоню Импринтеру говорю, я Алексей П таб. номер 27257 сотрудник Альфа-банка - проверяю ваши перс. данные, если не назовете заблокируют все ваши счета и карты. Импринтер звонит на гор. линию - ему подтверждают, что Алексей П под номером 27257 действительно работает в банке и сейчас вам перезвонит. Через 5 мин. я опять звоню Импринтеру и он мне называет все свои персональные данные...

Т.е. вот таким образом вы заботитесь о том, чтобы клиенты рассказывали свои данные кому угодно?

Вам правильно предложили - добавьте второе кодовое слово для вашего сотрудника, которое он должен назвать, если он звонит клиенту. Предполоим мне позвонил Алексей П и назвал табельный номер 27257 далее я звоню Импринтеру говорю, я Алексей П таб. номер 27257 сотрудник Альфа-банка - проверяю ваши перс. данные, если не назовете заблокируют все ваши счета и карты. Импринтер звонит на гор. линию - ему подтверждают, что Алексей П под номером 27257 действительно работает в банке и сейчас вам перезвонит. Через 5 мин. я опять звоню Импринтеру и он мне называет все свои персональные данные...Т.е. вот таким образом вы заботитесь о том, чтобы клиенты рассказывали свои данные кому угодно?Вам правильно предложили - добавьте второе кодовое слово для вашего сотрудника, которое он должен назвать, если он звонит клиенту. ol_zy

Повідомлень: 4590 З нами з: 20.01.15 Подякував: 284 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 09:51 ol_zy написав: Вам правильно предложили - добавьте второе кодовое слово для вашего сотрудника, которое он должен назвать, если он звонит клиенту. Вам правильно предложили - добавьте второе кодовое слово для вашего сотрудника, которое он должен назвать, если он звонит клиенту.



или выделить единый номер для исходящих звонков который известен клиенту заранее, что с него звонит Алла, не непонятно кто ... даже мошенники зачастую уже звонят с городских номеров для правдоподобности, т.к. звонок с левого мобильного даже у наивного пенса уже вызывает недоверие ...



я раз так прикололся и решил проверить сотрудника - спросил если вы сотрудник банка - назовите как зовут председателя наблюдательного Совета вашего банка? ... молчание ... говорю - значит вы мошенник идите нах ... или выделить единый номер для исходящих звонков который известен клиенту заранее, что с него звонит Алла, не непонятно кто ... даже мошенники зачастую уже звонят с городских номеров для правдоподобности, т.к. звонок с левого мобильного даже у наивного пенса уже вызывает недоверие ...я раз так прикололся и решил проверить сотрудника - спросил если вы сотрудник банка - назовите как зовут председателя наблюдательного Совета вашего банка? ... молчание ... говорю - значит вы мошенник идите нах ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35306 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5607 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6271627262736274 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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