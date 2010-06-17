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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:00
2XL написав:
Вы мне ответили, я выделил два момента :
а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;
б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.
Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.
Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста.
2XL, доброе утро.
Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:02
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Вы мне ответили, я выделил два момента :
а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;
б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.
Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.
Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста.
2XL, доброе утро.
Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено.
но вы признаете факт того, что если мне звонят с неизвестного мне номера и хотят узнать мои данные в т.ч. кодовое слово у меня есть все основания, чтобы этого человека послать на три буквы ... вот вам щас позвонят с обычного мобильного номера, даже не с городского, который можно вбить в гугл и проверить по какой то ссылке - зрасти я с альфа банка - скажите ваш паспорт код кодовое слово прописку ... как вы это воспримите? как отличить сотрудника банка звонящего с левого номера и мошенника, который таким образом хочет выведать конфиденциальную информацию ...
в таком случае надо иметь два разных кодовых слова - на случай если Клиент звонит в Банк и Банк если звонит клиенту. Тогда я должен спросить - скажите пароль.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:23
Flamingo написав:
вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.
После прочтения прочитанного - плакалЪ.
Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред?
Flamingo, доброе утро.
Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.
Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:34
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк.
Вы там тому, кто за безопасность отвечает, передайте что его за профнепригодность нужно минимум уволить.
Вы припилили на*** ненужный спам по входу в МАБ, который, на секундочку, ни от чего НЕ защищает! Ну увели у меня номер и я увидел это в почте - замечательно, но это ничего не решает, его уже увели и слили деньги.
А вот звонок от человека, которому мы обязаны
по вашему процессу раскрыть все данные, которые помогут увести мой финансовый номер, идет с неизвестного номера и на той стороне нужно всего лишь знать табельный номер, который ваш сотрудник безопасности, на секундочку, сам
всем раскрывает.
То есть если мне позвонят с левого номеру и дадут номер, который ваш сотрудник сам всем рассказывает - это меня как то защищает?
Это называется - приплыли.
curiousobro, доброе утро.
По входу в МАБ - процедура будет усовершенствована (я и ранее об этом писала).
По поводу звонков с неизвестных номеров – я с вами полностью согласна, о чем также писала ранее, и мной был поднят вопрос об изменения данного процесса. НО, для этого требуется время.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:38
Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.
После прочтения прочитанного - плакалЪ.
Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред?
Flamingo, доброе утро.
Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.
Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.
Предлагаю сл. процедуру
Перед звонком клиенту из Альфы, банк присылает СМСку/пуш с ОТП-паролем. Позвонивший менагер озвучивает этот пароль клиенту, клиент в ответ озвучивает кодовое слово. Желательно сделать ограничение по времени на подобный звонок, например, 5..10мин после отправки ОТП-пароля. Все довольны.
Прошу довести эт. вар. до СБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:44
wild.tomcat написав:
і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".
wild.tomcat, доброго дня.
Перш, ніж висувати необгрунтовані обвинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі: Альфа-Банк
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:46
Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
вам был назван табельный номер, и вы могли позвонить в банк и убедиться, что сотрудник работает в банке.
После прочтения прочитанного - плакалЪ.
Как человек, чья тема диплома была учёт труда и заработной платы, могу вас заверить что у табельного номера сотрудника всего одна функция - быть обозначенным в табеле учёта рабочего времени. Да в век компьютерных технологий в банках часто к нему привязывают логины входа в корпоративную сеть и т.п. Но право слово не понимаю как человек "с улицы" имея на руках табельного номер сотрудника банка может удостоверится , что ему звонил именно этот сотрудник. А вдруг он назвал не свой табельный? Но главное - каков должен быть алгоритм действий клиента банка для проверки сотрудника при звонке клиенту банка? "Вы назвали свой табельный номер? ага я сейчас позвоню (куда в отдел кадров или бухгалтерию начисляются зп?) А потом перезвоню." Так надо делать? И это после уже написанного заявления в отделении с идентификацией по паспорту? Что за бред?
Flamingo, доброе утро.
Необходимость в проведении идентификации при звонке клиенту даже после написания соответствующего заявления с паспортом и ИНН в отделении - это вынужденная мера банка для сохранности ваших средств. Именно процедура идентификации позволяет нам не допускать мошенников к вашим счетам, особенно сейчас, когда их активность как никогда высока.
Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.
Предполоим мне позвонил Алексей П и назвал табельный номер 27257 далее я звоню Импринтеру говорю, я Алексей П таб. номер 27257 сотрудник Альфа-банка - проверяю ваши перс. данные, если не назовете заблокируют все ваши счета и карты. Импринтер звонит на гор. линию - ему подтверждают, что Алексей П под номером 27257 действительно работает в банке и сейчас вам перезвонит. Через 5 мин. я опять звоню Импринтеру и он мне называет все свои персональные данные...
Т.е. вот таким образом вы заботитесь о том, чтобы клиенты рассказывали свои данные кому угодно?
Вам правильно предложили - добавьте второе кодовое слово для вашего сотрудника, которое он должен назвать, если он звонит клиенту.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:51
ol_zy написав:
Вам правильно предложили - добавьте второе кодовое слово для вашего сотрудника, которое он должен назвать, если он звонит клиенту.
или выделить единый номер для исходящих звонков который известен клиенту заранее, что с него звонит Алла, не непонятно кто ... даже мошенники зачастую уже звонят с городских номеров для правдоподобности, т.к. звонок с левого мобильного даже у наивного пенса уже вызывает недоверие ...
я раз так прикололся и решил проверить сотрудника - спросил если вы сотрудник банка - назовите как зовут председателя наблюдательного Совета вашего банка? ... молчание ... говорю - значит вы мошенник идите нах ...
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