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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6273627462756276>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:32

  Alfa_Bank написав:
  wild.tomcat написав:і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".

wild.tomcat, доброго дня.
Перш, ніж висувати необгрунтовані обвинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі: Альфа-Банк.


очікувано ☺ всі кругом ...кгм... тільки альфа і її представники на білій клячі. що примушує вас думати що претензії необгрунтовані? ваша персональна впевненість у власну неможливість помилятися? я маю на увазі і банк і вас персонально. печально...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:34

  Alfa_Bank написав:
  wild.tomcat написав:і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".

wild.tomcat, доброго дня.
Перш, ніж висувати необгрунтовані обвинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі: Альфа-Банк.

Проблема в ідентифікації що дійсно дзвонить Предстаник банку, як її вирішити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:37

  Квесторе_поверніться написав:Проблема в ідентифікації що дійсно дзвонить Предстаник банку, як її вирішити?

Легко - звонить с общеизвестных номеров. Любая нормальная АТС и call-центр позволяют это сделать.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:56

Alfa_Bank
Уважаемый представитель банка!
Объясните, пожалуйста, следующее. В Alfa Mobile отменила получение СМС, перевела на получение push. Решила провести эксперимент: в телефоне отключила Интернет, провела операцию. Пришло СМС (при отключенном Интернете). Т.е., если я буду проводить операцию после 31.10, и на момент ее проведения в моем телефоне будет отключен Интернет, я заплачу комиссию, которая вводится в действие с 31.10?!
Прошу дать оперативный ответ. Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:59

Annet_
Много раз объясняли, что нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:09

Тоже нарвался на то, что Алла считает Портмоне мошенническим сайтом.
Все оплаты на офсайтах операторов идут через Портмоне, которое Алла считает мошенником.
Горячка мычит о том, что нужно использовать другие сайты для пополнения.
На вопрос чем не устраивает офсайт опсоса - ответ: он может быть мошенническим.
Занавес, маразм зашкаливает.

Пробовал через тас2ю - тоже не проходит платёж, так как Алла не умеет 3дсек.

Помню, что обсуждалось много раз, но к чему пришли в итоге ?

Как всё-таки правильно пополнять опсосов с Аллы ?
Казалось бы - наипростейший вопрос, но идиотизм Аллы и тут создал очередной квест.

UPD. Через тас2ю - таки прошло с 3-го раза...
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 24 жов, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:10

  Vorlon написав:Annet_
Много раз объясняли, что нет.

Спасибо. Я практически постоянно читаю эту тему, но ни разу не видела ответ на этот вопрос.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13

Re: Альфа-Банк

  Annet_ написав:эксперимент: в телефоне отключила Интернет, провела операцию. Пришло СМС (при отключенном Интернете). Т.е., если я буду проводить операцию после 31.10, и на момент ее проведения в моем телефоне будет отключен Интернет, я заплачу комиссию, которая вводится в действие с 31.10?!

  Vorlon написав:Много раз объясняли, что нет.

Я вот сделал то же самое, только без отключения интернета. Сообщения об операциях приходят в Viber. Какие есть соображения для такой ситуации?
Дёргать настройки туда-обратно? С каким промежутком это можно делать?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:14

  Annet_ написав:
  Vorlon написав:Annet_
Много раз объясняли, что нет.

Спасибо. Я практически постоянно читаю эту тему, но ни разу не видела ответ на этот вопрос.

31.10 зможете переконатись на практиці...за СМС списання не має бути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:15

Alfa_Bank пані Алла, добрий день! :P А я сьогодні знов не можу поміняти бали Кеш'ю на повернення за покупки. :( Що робити? Дякую! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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