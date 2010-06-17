Додано: Сер 24 жов, 2018 10:56

Alfa_Bank

Уважаемый представитель банка!

Объясните, пожалуйста, следующее. В Alfa Mobile отменила получение СМС, перевела на получение push. Решила провести эксперимент: в телефоне отключила Интернет, провела операцию. Пришло СМС (при отключенном Интернете). Т.е., если я буду проводить операцию после 31.10, и на момент ее проведения в моем телефоне будет отключен Интернет, я заплачу комиссию, которая вводится в действие с 31.10?!

Прошу дать оперативный ответ. Спасибо!

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