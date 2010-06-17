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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:32
Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав:
і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".
wild.tomcat, доброго дня.
Перш, ніж висувати необгрунтовані обвинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі: Альфа-Банк
.
очікувано ☺ всі кругом ...кгм... тільки альфа і її представники на білій клячі. що примушує вас думати що претензії необгрунтовані? ваша персональна впевненість у власну неможливість помилятися? я маю на увазі і банк і вас персонально. печально...
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wild.tomcat
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:34
Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав:
і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".
wild.tomcat, доброго дня.
Перш, ніж висувати необгрунтовані обвинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі: Альфа-Банк
.
Проблема в ідентифікації що дійсно дзвонить Предстаник банку, як її вирішити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:37
Квесторе_поверніться написав:
Проблема в ідентифікації що дійсно дзвонить Предстаник банку, як її вирішити?
Легко - звонить с общеизвестных номеров. Любая нормальная АТС и call-центр позволяют это сделать.
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Vorlon
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:56
Alfa_Bank
Уважаемый представитель банка!
Объясните, пожалуйста, следующее. В Alfa Mobile отменила получение СМС, перевела на получение push. Решила провести эксперимент: в телефоне отключила Интернет, провела операцию. Пришло СМС (при отключенном Интернете). Т.е., если я буду проводить операцию после 31.10, и на момент ее проведения в моем телефоне будет отключен Интернет, я заплачу комиссию, которая вводится в действие с 31.10?!
Прошу дать оперативный ответ. Спасибо!
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Annet_
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:59
Annet_
Много раз объясняли, что нет.
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Vorlon
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:09
Тоже нарвался на то, что Алла считает Портмоне мошенническим сайтом.
Все оплаты на офсайтах операторов идут через Портмоне, которое Алла считает мошенником.
Горячка мычит о том, что нужно использовать другие сайты для пополнения.
На вопрос чем не устраивает офсайт опсоса - ответ: он может быть мошенническим.
Занавес, маразм зашкаливает.
Пробовал через тас2ю - тоже не проходит платёж, так как Алла не умеет 3дсек.
Помню, что обсуждалось много раз, но к чему пришли в итоге ?
Как всё-таки правильно пополнять опсосов с Аллы ?
Казалось бы - наипростейший вопрос, но идиотизм Аллы и тут создал очередной квест.
UPD. Через тас2ю - таки прошло с 3-го раза...
Востаннє редагувалось mustbe
в Сер 24 жов, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:10
Vorlon написав:Annet_
Много раз объясняли, что нет.
Спасибо. Я практически постоянно читаю эту тему, но ни разу не видела ответ на этот вопрос.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Annet_
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13
Annet_ написав:
эксперимент: в телефоне отключила Интернет, провела операцию. Пришло СМС (при отключенном Интернете). Т.е., если я буду проводить операцию после 31.10, и на момент ее проведения в моем телефоне будет отключен Интернет, я заплачу комиссию, которая вводится в действие с 31.10?!
Vorlon написав:
Много раз объясняли, что нет.
Я вот сделал то же самое, только без отключения интернета. Сообщения об операциях приходят в Viber. Какие есть соображения для такой ситуации?
Дёргать настройки туда-обратно? С каким промежутком это можно делать?
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:14
Annet_ написав: Vorlon написав:Annet_
Много раз объясняли, что нет.
Спасибо. Я практически постоянно читаю эту тему, но ни разу не видела ответ на этот вопрос.
31.10 зможете переконатись на практиці...за СМС списання не має бути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:15
Alfa_Bank
пані Алла, добрий день!
А я сьогодні знов не можу поміняти бали Кеш'ю на повернення за покупки.
Що робити? Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Сер 24 жов, 2018 09:20
wig
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