wild.tomcat написав:і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".
wild.tomcat, доброго дня. Перш, ніж висувати необгрунтовані звинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі по даному питанню: Альфа-Банк.
очікувано ☺ всі кругом ...кгм... тільки альфа і її представники на білій клячі. що примушує вас думати що претензії необгрунтовані? ваша персональна впевненість у власну неможливість помилятися? я маю на увазі і банк і вас персонально. печально...
wild.tomcat, якщо ви прочитали мою відповідь:
"Добавлено: Пн 22 окт, 2018 17:45
Кассандра писал(а): Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?
Кассандра, добрый вечер. Я с вами согласна. Сейчас выясняю возможность изменения данного процесса."
і продовжуєте писати такі коментарі, то мене це дуже дивує .
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 24 жов, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав:Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.
Зачем врать? Сотрудник назвать свои ФИО отказался.