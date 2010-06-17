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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6274627562766277>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:22

  wild.tomcat написав:
  Alfa_Bank написав:
  wild.tomcat написав:і вам би не огризатися, а задуматися, може і правда, в "консерваторії щось поправити б".

wild.tomcat, доброго дня.
Перш, ніж висувати необгрунтовані звинувачення в мій бік – перечитайте, будь ласка, мої попередні коментарі по даному питанню: Альфа-Банк.


очікувано ☺ всі кругом ...кгм... тільки альфа і її представники на білій клячі. що примушує вас думати що претензії необгрунтовані? ваша персональна впевненість у власну неможливість помилятися? я маю на увазі і банк і вас персонально. печально...

wild.tomcat, якщо ви прочитали мою відповідь:

"Добавлено: Пн 22 окт, 2018 17:45

Кассандра писал(а):
Alfa_Bank а как можно вообще продолжать разговор с собеседником (пусть даже и представившимся работником банка) при входящем звонке с неизвестного номера? В данном случае звонящий должен как то подтвердить (доказать), что он является работником банка, нет?


Кассандра, добрый вечер. Я с вами согласна. Сейчас выясняю возможность изменения данного процесса."

і продовжуєте писати такі коментарі, то мене це дуже дивує :? .
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 24 жов, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:25

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Проблема в ідентифікації що дійсно дзвонить Предстаник банку, як її вирішити?

Легко - звонить с общеизвестных номеров. Любая нормальная АТС и call-центр позволяют это сделать.

Сейчас рассматриваем такую возможность. О результатах отпишусь. Все пожелания передам. Пока здесь эту тему закрываю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:13

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.
Зачем врать? Сотрудник назвать свои ФИО отказался.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:17

Re: Альфа-Банк

С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:22

  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Й комісія не РАЗОВА, а ЩОМІСЯЧНО
Тобто на рік було 6 %, а стане 1,8*12= 21,6%
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:23

  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Ну что ж, пришло время прощаться...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:26

  curiousobro написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Ну что ж, пришло время прощаться...

Ну все равно остается дешевле, чем у Мони
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:28

  BBC написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Й комісія не РАЗОВА, а ЩОМІСЯЧНО
Тобто на рік було 6 %, а стане 1,8*12= 21,6%

У монобанка 1,9, а тут всего 1,8 :mrgreen:
и вопрос с досрочным погашением
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 24 жов, 2018 12:32, всього редагувалось 2 разів.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:30

  Faceless написав:
  curiousobro написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Ну что ж, пришло время прощаться...

Ну все равно остается дешевле, чем у Мони

Самый главный вопрос - комиссия будет применяться для новых или для всех существующих на момент ввода комиссии?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:36

  BBC написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Й комісія не РАЗОВА, а ЩОМІСЯЧНО
Тобто на рік було 6 %, а стане 1,8*12= 21,6%


Если считать по калькулятору с вчерашнего поста, то 23,74% годовых роздрочка на 12мес с 9.11.18
http://credits24.com.ua/services/calcul ... est-rate-1
ВВХ - ПНХ!
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