Нет оснований менять условия для уже открытых рассрочек с рассчитанным графиком, конечно только для новых.
Вообще это было ожидаемо, не может праздник халявы длиться вечно
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:37
Re: Альфа-Банк
Нет оснований менять условия для уже открытых рассрочек с рассчитанным графиком, конечно только для новых.
Вообще это было ожидаемо, не может праздник халявы длиться вечно
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:41
Це у вас реальна ставка, а я порівняв разово від суми наданого кредита.
При розрахунку реальної ставки зменшується тіло кредита щомісяця.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:50
Re: Альфа-Банк
В этом году Аллочка своим клиентам не даёт скучать Изменения за изменения... Я уже подумывал карточку кредитную оформить из-за бесплатной рассрочки.
Интересно сколько клиентов попадут на этот "сюрприз"?
А какое время продержалась бесплатная рассрочка?
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:51
antey718, добрый день. Причину выясняем. Когда будет результат – отпишусь. Пока рекомендую попробовать повторить попытку завтра.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:54
Re: Альфа-Банк
Достаточно долго. ЕМНИП, года два уже точно. Вначале она была вся бесплатная, на все сроки (но без возможности выбора срока).
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