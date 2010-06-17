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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6274627562766277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:37

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  Faceless написав:
  curiousobro написав:Ну что ж, пришло время прощаться...

Ну все равно остается дешевле, чем у Мони

Самый главный вопрос - комиссия будет применяться для новых или для всех существующих на момент ввода комиссии?
Нет оснований менять условия для уже открытых рассрочек с рассчитанным графиком, конечно только для новых.
Вообще это было ожидаемо, не может праздник халявы длиться вечно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:41

  romanauscas написав:
  BBC написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Й комісія не РАЗОВА, а ЩОМІСЯЧНО
Тобто на рік було 6 %, а стане 1,8*12= 21,6%


Если считать по калькулятору с вчерашнего поста, то 23,74% годовых роздрочка на 12мес с 9.11.18
http://credits24.com.ua/services/calcul ... est-rate-1

Це у вас реальна ставка, а я порівняв разово від суми наданого кредита.
При розрахунку реальної ставки зменшується тіло кредита щомісяця.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:50

Re: Альфа-Банк

В этом году Аллочка своим клиентам не даёт скучать :) Изменения за изменения... Я уже подумывал карточку кредитную оформить из-за бесплатной рассрочки.
Интересно сколько клиентов попадут на этот "сюрприз"?

А какое время продержалась бесплатная рассрочка?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:51

  antey718 написав:Что-то я не могу погасить покупку кеш'ю-бонусами. Итак, приехало мне с укрсоца 36000 бонусов, купил продуктов ультрой на 170 грн, операция списана вчера, бонусы за эту операцию уже начислены, а при нажатии на кнопочку использовать бонусы говорят мне нужно больше бонусов, хотя как я понимаю необходимо порядка 21000 бонусов чтобы погасить 170 грн. Что делаю не так? Эта фича вообще работает?

antey718, добрый день. Причину выясняем. Когда будет результат – отпишусь. Пока рекомендую попробовать повторить попытку завтра.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:54

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:А какое время продержалась бесплатная рассрочка?

Достаточно долго. ЕМНИП, года два уже точно. Вначале она была вся бесплатная, на все сроки (но без возможности выбора срока).
Faceless
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