romanauscas написав:

Вопрос к офпреду, публично т.к. уверен эта проблема будет не только у меня.В личном кабинете WOG при попытке купить газ на сумму 1007,40грн кредитной картой Аллы выдается ошибка:Відмова банку, перевищено ліміт суми операції. Будь ласка, зв'яжіться з Вашим банком, щоб збільшити ліміт на проведення операцій через ІнтернетЯ эту операцию провожу не в первый раз, и только сегодня отказ по вине банка. Теплая линия заявила, что причина в том, что Вы вводили не все данные карты, нужно платить через сервисы в которых вводятся все данные карты. Там кошелек Мастерпасс и нет возможности указать карту вручную. Попытался удалить карту из кошелька и добавить - то же самое.Теплая линия сказала что единственный вариант - это писать заявление в отделении на отключение CVV-кода на постоянной основе!Это правда все так плохо?...Через 60 минут позвонили из службы поддержки WOG и 20 раз извинились, что я не смог провести у них оплату. Сказали, что проблемы со вчерашнего дня и только с картами Альфа-Банка! Вот это я понимаю клиенто-ориентированность, когда невиновный 20 раз извиняется...