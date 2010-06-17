|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:07
Alfa_Bank написав: romanauscas написав:
Вопрос к офпреду, публично т.к. уверен эта проблема будет не только у меня.
romanauscas, добрый день. По проблеме выясняю. Консультацию сотрудника проверим. О результате предоставлю обратную связь.
Честно говоря в свете сегодняшних событий мою заявку можете закрывать.
Такая рассрочка уже никому и . не нужна(
С 9 ноября пользоваться услугой пополнения топливного кошелька WOG картой Аллы на сумму 1000+ я точно не буду.
ВВХ - ПНХ!
-
romanauscas
-
-
- Повідомлень: 1213
- З нами з: 23.11.09
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:08
Faceless написав:
Нет оснований менять условия для уже открытых рассрочек с рассчитанным графиком, конечно только для новых.
Вообще это было ожидаемо, не может праздник халявы длиться вечно
Ну это понятно
Но активность по добавлению гемороя при использовании и обрезке плюшек подошла к порогу разбалансировки.
Из плюшек остаются только нормальный лимит и КБ.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:08
Вкладчик1234 написав: romanauscas написав:
Вопрос к офпреду, публично т.к. уверен эта проблема будет не только у меня.
В личном кабинете WOG при попытке купить газ на сумму 1007,40грн кредитной картой Аллы выдается ошибка:
Відмова банку, перевищено ліміт суми операції. Будь ласка, зв'яжіться з Вашим банком, щоб збільшити ліміт на проведення операцій через Інтернет
Я эту операцию провожу не в первый раз, и только сегодня отказ по вине банка. Теплая линия заявила, что причина в том, что Вы вводили не все данные карты, нужно платить через сервисы в которых вводятся все данные карты. Там кошелек Мастерпасс и нет возможности указать карту вручную. Попытался удалить карту из кошелька и добавить - то же самое.
Теплая линия сказала что единственный вариант - это писать заявление в отделении на отключение CVV-кода на постоянной основе!
Это правда все так плохо?...UPD.
Через 60 минут позвонили из службы поддержки WOG и 20 раз извинились, что я не смог провести у них оплату. Сказали, что проблемы со вчерашнего дня и только с картами Альфа-Банка! Вот это я понимаю клиенто-ориентированность, когда невиновный 20 раз извиняется...
Карта виза?
Mastercard Gold
ВВХ - ПНХ!
-
romanauscas
-
-
- Повідомлень: 1213
- З нами з: 23.11.09
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:09
2XL написав:
Alfa_Bank написав:Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.
Зачем врать? Сотрудник назвать свои ФИО отказался.
2XL, вы правда считаете, что я бы стала именно врать здесь на форуме?! Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
По вопросу не предоставленного ФИО сотрудником - выясню и предоставлю ответ.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:13
Мощный ход) Как раз успеют к введению монобанком бесплатной рассрочки, правда только в партнерских магазинах.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:17
Alfa_Bank написав:
Лично в
ас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу В
ас быть уважительнее или грамотнее
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1764
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:20
Alfa_Bank написав:
2XL, вы правда считаете, что я бы стала именно врать здесь на форуме?! Лично вас
Кстати, то, что сотрудники КЦ отказываются себя называть это факт. Только номер и все.
P.S. После того как сотрудницу КЦ своими вопросами довел до слез... что само по себе ненормально для фронт офиса... провел ликбез об отличии почты и электронной почты... что такое USSD... Звонить в КЦ не вижу смысла.
P.Р.S. Вы и персональный менеджер в отделении это тот круг лиц который может ответить на поставленный вопрос коректно.
Востаннє редагувалось BBC
в Сер 24 жов, 2018 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13868
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1050 раз.
- Подякували: 1149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:21
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Лично в
ас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу В
ас быть уважительнее или грамотнее
Переставайте наезжать на единственного вменяемого сотрудника поддержки в Альфе, который принимает на себя клиентский негатив за маразмы бекофиса.
Виктория, держитесь там
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:25
Вообще, сравнивая альфу с втб, которая тоже реализует стратегию сворачивания деятельности, то втб поступил с клиентами красиво, депозитчикам выплатил валюту бесплатным свифтом, кредитчикам просто не продлил линию. Никто даже не додумался перед уходом срубить бабла. Вот вам и разница между росгос и частником.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Сер 24 жов, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:25
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Лично в
ас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу В
ас быть уважительнее или грамотнее
Мизантрóп, добрый день. У нас принят свободный стиль общения на форумах и в соц.сетях.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32108
|3989763
|
|
|303
|81860
|
|
|951
|223676
|
Сер 24 жов, 2018 09:20
wig
|