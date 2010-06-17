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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6276627762786279>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:07

  Alfa_Bank написав:
  romanauscas написав:Вопрос к офпреду, публично т.к. уверен эта проблема будет не только у меня.


romanauscas, добрый день. По проблеме выясняю. Консультацию сотрудника проверим. О результате предоставлю обратную связь.


Честно говоря в свете сегодняшних событий мою заявку можете закрывать.
Такая рассрочка уже никому и . не нужна(
С 9 ноября пользоваться услугой пополнения топливного кошелька WOG картой Аллы на сумму 1000+ я точно не буду.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:08

  Faceless написав:Нет оснований менять условия для уже открытых рассрочек с рассчитанным графиком, конечно только для новых.
Вообще это было ожидаемо, не может праздник халявы длиться вечно


Ну это понятно :)

Но активность по добавлению гемороя при использовании и обрезке плюшек подошла к порогу разбалансировки.

Из плюшек остаются только нормальный лимит и КБ.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:08

  Вкладчик1234 написав:
  romanauscas написав:Вопрос к офпреду, публично т.к. уверен эта проблема будет не только у меня.

В личном кабинете WOG при попытке купить газ на сумму 1007,40грн кредитной картой Аллы выдается ошибка:
Відмова банку, перевищено ліміт суми операції. Будь ласка, зв'яжіться з Вашим банком, щоб збільшити ліміт на проведення операцій через Інтернет

Я эту операцию провожу не в первый раз, и только сегодня отказ по вине банка. Теплая линия заявила, что причина в том, что Вы вводили не все данные карты, нужно платить через сервисы в которых вводятся все данные карты. Там кошелек Мастерпасс и нет возможности указать карту вручную. Попытался удалить карту из кошелька и добавить - то же самое.

Теплая линия сказала что единственный вариант - это писать заявление в отделении на отключение CVV-кода на постоянной основе!

Это правда все так плохо?...

UPD. Через 60 минут позвонили из службы поддержки WOG и 20 раз извинились, что я не смог провести у них оплату. Сказали, что проблемы со вчерашнего дня и только с картами Альфа-Банка! Вот это я понимаю клиенто-ориентированность, когда невиновный 20 раз извиняется...

Карта виза?


Mastercard Gold
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:09

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:Имея табельный номер и ФИО сотрудника, клиент мог выяснить в Контакт-Центре банка, работает ли сотрудник в банке. После чего сотрудник перезвонил бы повторно для проведения идентификации. В рамках существующей процедуры другого варианта нет.
Зачем врать? Сотрудник назвать свои ФИО отказался.

2XL, вы правда считаете, что я бы стала именно врать здесь на форуме?! Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
По вопросу не предоставленного ФИО сотрудником - выясню и предоставлю ответ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:13

  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Мощный ход) Как раз успеют к введению монобанком бесплатной рассрочки, правда только в партнерских магазинах.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:17

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу Вас быть уважительнее или грамотнее
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:20

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:2XL, вы правда считаете, что я бы стала именно врать здесь на форуме?! Лично вас
Кстати, то, что сотрудники КЦ отказываются себя называть это факт. Только номер и все.
P.S. После того как сотрудницу КЦ своими вопросами довел до слез... что само по себе ненормально для фронт офиса... провел ликбез об отличии почты и электронной почты... что такое USSD... Звонить в КЦ не вижу смысла.
P.Р.S. Вы и персональный менеджер в отделении это тот круг лиц который может ответить на поставленный вопрос коректно.
Востаннє редагувалось BBC в Сер 24 жов, 2018 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:21

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу Вас быть уважительнее или грамотнее


Переставайте наезжать на единственного вменяемого сотрудника поддержки в Альфе, который принимает на себя клиентский негатив за маразмы бекофиса.

Виктория, держитесь там :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:25

Re: Альфа-Банк

Вообще, сравнивая альфу с втб, которая тоже реализует стратегию сворачивания деятельности, то втб поступил с клиентами красиво, депозитчикам выплатил валюту бесплатным свифтом, кредитчикам просто не продлил линию. Никто даже не додумался перед уходом срубить бабла. Вот вам и разница между росгос и частником.
Востаннє редагувалось Bosstone в Сер 24 жов, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:25

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу Вас быть уважительнее или грамотнее

Мизантрóп, добрый день. У нас принят свободный стиль общения на форумах и в соц.сетях.
Alfa_Bank
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