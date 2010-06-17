RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6276627762786279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:30

Да, местный представитель - наверно самая лучшая часть альфы.
Но когда постернаки крутят процессинги по живому - представитель на это повлиять не может.
Да и очередь жалоб в последнее время наверно разрослась так, что и тут приходится ждать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6408
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:33

  Вкладчик1234 написав:Да и очередь жалоб в последнее время наверно разрослась так, что и тут приходится ждать

Пора внедрять здесь электронную очередь, чтобы оценить все ее преимущества.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6607
З нами з: 03.11.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:36

  Вкладчик1234 написав:Да, местный представитель - наверно самая лучшая часть альфы.
Но когда постернаки крутят процессинги по живому - представитель на это повлиять не может.
Да и очередь жалоб в последнее время наверно разрослась так, что и тут приходится ждать

Я співчуваю участі нашого представника на форумі... :cry: Не винуватая Вона...це плякопастернаки гадять... :evil:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25516
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:53

  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Alfa_Bank, можете подтвердить, что изменения не коснутся старых рассрочек? Т.е. те, которые будут оформлены и подтверждены банком до 8.11.2018

UPD. В прошлый раз в рассрочку добавили разовую комиссию за выдачу. Т.е. раз уж рассрочку уже выдали, то комисс со старых взять не могли.
А здесь речь идёт о ежемесячной комиссии. Только "по новым" или "по всем" - уточнения нету.
Востаннє редагувалось Sinica в Сер 24 жов, 2018 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Sinica
 
Повідомлень: 64
З нами з: 08.07.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:06

  Sinica написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Alfa_Bank, можете подтвердить, что изменения не коснутся старых рассрочек? Т.е. те, которые будут оформлены и подтверждены банком до 8.11.2018


присоединяюсь к вопросу и чуть конкретики
вчера 23.10 "активована", конечно на 3мес.
мзды не будет?
v57
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:18

Правильное уточнение: когда последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране?

8 ноября в 23:59?
Vorlon
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 14.06.13
Подякував: 336 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:32

  Bosstone написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Мощный ход) Как раз успеют к введению монобанком бесплатной рассрочки, правда только в партнерских магазинах.

Шо за безплатна розстрочка від Монобанди? Де можна глянути?
А Алла засмучує...це ж 9.11 вже на носі. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25838
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6276627762786279
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, J, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3209, 3210, 3211
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32108 3989760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 13:26
J
Місто Банк 1 ... 29, 30, 31
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
303 81859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 09:54
clientage
Банк Восток 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
951 223675
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 09:20
wig

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62787)
24.10.2018 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.