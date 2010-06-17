Да, местный представитель - наверно самая лучшая часть альфы.
Но когда постернаки крутят процессинги по живому - представитель на это повлиять не может.
Да и очередь жалоб в последнее время наверно разрослась так, что и тут приходится ждать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:30
Да, местный представитель - наверно самая лучшая часть альфы.
Но когда постернаки крутят процессинги по живому - представитель на это повлиять не может.
Да и очередь жалоб в последнее время наверно разрослась так, что и тут приходится ждать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:33
Пора внедрять здесь электронную очередь, чтобы оценить все ее преимущества.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:36
Я співчуваю участі нашого представника на форумі... Не винуватая Вона...це плякопастернаки гадять...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:53
Alfa_Bank, можете подтвердить, что изменения не коснутся старых рассрочек? Т.е. те, которые будут оформлены и подтверждены банком до 8.11.2018
UPD. В прошлый раз в рассрочку добавили разовую комиссию за выдачу. Т.е. раз уж рассрочку уже выдали, то комисс со старых взять не могли.
А здесь речь идёт о ежемесячной комиссии. Только "по новым" или "по всем" - уточнения нету.
Востаннє редагувалось Sinica в Сер 24 жов, 2018 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:06
присоединяюсь к вопросу и чуть конкретики
вчера 23.10 "активована", конечно на 3мес.
мзды не будет?
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:18
Правильное уточнение: когда последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране?
8 ноября в 23:59?
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:32
Шо за безплатна розстрочка від Монобанди? Де можна глянути?
А Алла засмучує...це ж 9.11 вже на носі.
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