Додано: Сер 24 жов, 2018 13:30

Да, местный представитель - наверно самая лучшая часть альфы.

Но когда постернаки крутят процессинги по живому - представитель на это повлиять не может.

Да и очередь жалоб в последнее время наверно разрослась так, что и тут приходится ждать

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин