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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62786279628062816282>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:56

Re: Альфа-Банк

Ситуация в банке зеркально отражает ситуацию в стране в целом, когда наряду из адекватным средним классом так и по аналогии в БС из нее выдавливается все адекватно-стабильное, некогда годами работающее. Можно провести аналогию с введением в менеджмент банка, как в нынешнее правительство чужеродных представителей, отрабатывающих сценарий вывода банка с рынка, подобным анти-клиентским способом. После всем известной зачистки и невнятного будущего по продаже национализированной составляющей БС, остается небольшое количество банков составляющих ее костяк в стране. И что останется после таких вот экспериментов? Пара банков конюшен способных только продать подкову на счастье? Вопрос о котором время от времени все чаще приходится задумываться. ИМХО.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:59

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу Вас быть уважительнее или грамотнее

Интересно, когда в наших широтах уже пройдет эта подобострастно-идиотическая манера писать "вы" с большой буквы....
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:03

  Solar_simfi написав:
  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу Вас быть уважительнее или грамотнее

Интересно, когда в наших широтах уже пройдет эта подобострастно-идиотическая манера писать "вы" с большой буквы....

Це не манера - це логіка.
З великої - вираз поваги.
З маленької вираз неповаги.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:05

  Solar_simfi написав:
  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу Вас быть уважительнее или грамотнее

Интересно, когда в наших широтах уже пройдет эта подобострастно-идиотическая манера писать "вы" с большой буквы....

Кстати ДА
"Вы" пишут с большой буквы только в ЛИЧНЫХ письмах, для особо уважаемых людей
В обычной переписке достаточно обычного "вы"... а на просторах инета вааще западло к к-л обращаться на вы :lol: :lol: :lol:
Плиииз, ко мне мона попростецки на ты хоть тут хоть в личку. Правда сам я склонен к обращению на вы, похоже возраст и профессия дают о себе знать, гадёныши. Но я не обидчив по определению... правда все помню :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:11

  Квесторе_поверніться написав:З маленької вираз неповаги.

Откровенная чушь! Кстати, тире забыли добавить :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:17

  antey718 написав:Что-то я не могу погасить покупку кеш'ю-бонусами. Итак, приехало мне с укрсоца 36000 бонусов, купил продуктов ультрой на 170 грн, операция списана вчера, бонусы за эту операцию уже начислены, а при нажатии на кнопочку использовать бонусы говорят мне нужно больше бонусов, хотя как я понимаю необходимо порядка 21000 бонусов чтобы погасить 170 грн. Что делаю не так? Эта фича вообще работает?

antey718, Козак-характерник, для синхронизации бонусов с программами банка требуется 1-3 рабочих дня после проведения операции покупки по счету. Поэтому, выполните, пожалуйста, погашение покупки позже.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:18

  Solar_simfi написав:Интересно, когда в наших широтах уже пройдет эта подобострастно-идиотическая манера писать "вы" с большой буквы....

в большинстве европейских языков это форма уважительного отношения...

вы в немецом соответствует ihr, в итальянском voi...

Вы в немецком соответсвует Sie, в тальянском Lei...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:18

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:З маленької вираз неповаги.

Откровенная чушь! Кстати, тире забыли добавить :twisted:

Дякую за зауваження. Граматика хромає. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:20

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Что-то я не могу погасить покупку кеш'ю-бонусами. Итак, приехало мне с укрсоца 36000 бонусов, купил продуктов ультрой на 170 грн, операция списана вчера, бонусы за эту операцию уже начислены, а при нажатии на кнопочку использовать бонусы говорят мне нужно больше бонусов, хотя как я понимаю необходимо порядка 21000 бонусов чтобы погасить 170 грн. Что делаю не так? Эта фича вообще работает?

antey718, Козак-характерник, для синхронизации бонусов с программами банка требуется 1-3 рабочих дня после проведения операции покупки по счету. Поэтому, выполните, пожалуйста, погашение покупки позже.

Зрозумів, дякую! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:22

  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Отак прикинул на скорую руку:
макс 2мес (2я РД) до начисления первого взноса, +25 на погашение... т.е. вот в этом их примере их ПДФки мин. выходит дето под 17,28% годовых, а макс. под 19,94% ота туцРассрочка. Ну мож 2..3% КБ еще отминусуются
Я так понимаю Альфа ожидает в Неньке вот-вот появления депо под 20..21% :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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