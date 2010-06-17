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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:56
Re: Альфа-Банк
Ситуация в банке зеркально отражает ситуацию в стране в целом, когда наряду из адекватным средним классом так и по аналогии в БС из нее выдавливается все адекватно-стабильное, некогда годами работающее. Можно провести аналогию с введением в менеджмент банка, как в нынешнее правительство чужеродных представителей, отрабатывающих сценарий вывода банка с рынка, подобным анти-клиентским способом. После всем известной зачистки и невнятного будущего по продаже национализированной составляющей БС, остается небольшое количество банков составляющих ее костяк в стране. И что останется после таких вот экспериментов? Пара банков конюшен способных только продать подкову на счастье? Вопрос о котором время от времени все чаще приходится задумываться. ИМХО.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:59
Интересно, когда в наших широтах уже пройдет эта подобострастно-идиотическая манера писать "вы" с большой буквы....
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:03
Це не манера - це логіка.
З великої - вираз поваги.
З маленької вираз неповаги.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:05
Кстати ДА
"Вы" пишут с большой буквы только в ЛИЧНЫХ письмах, для особо уважаемых людей
В обычной переписке достаточно обычного "вы"... а на просторах инета вааще западло к к-л обращаться на вы
Плиииз, ко мне мона попростецки на ты хоть тут хоть в личку. Правда сам я склонен к обращению на вы, похоже возраст и профессия дают о себе знать, гадёныши. Но я не обидчив по определению... правда все помню
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:11
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:17
antey718, Козак-характерник, для синхронизации бонусов с программами банка требуется 1-3 рабочих дня после проведения операции покупки по счету. Поэтому, выполните, пожалуйста, погашение покупки позже.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:18
в большинстве европейских языков это форма уважительного отношения...
вы в немецом соответствует ihr, в итальянском voi...
Вы в немецком соответсвует Sie, в тальянском Lei...
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:18
Дякую за зауваження. Граматика хромає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:20
Зрозумів, дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:22
Отак прикинул на скорую руку:
макс 2мес (2я РД) до начисления первого взноса, +25 на погашение... т.е. вот в этом их примере их ПДФки мин. выходит дето под 17,28% годовых, а макс. под 19,94% ота туцРассрочка. Ну мож 2..3% КБ еще отминусуются
Я так понимаю Альфа ожидает в Неньке вот-вот появления депо под 20..21%
... делайте хоть что-нибудь!
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