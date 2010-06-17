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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6278627962806281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:29

  Solar_simfi написав:
  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:Лично вас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу Вас быть уважительнее или грамотнее

Интересно, когда в наших широтах уже пройдет эта подобострастно-идиотическая манера писать "вы" с большой буквы....


я понимал вы как обращение к нам.Всегда понимаю с малой буквы как к множеству.Мы то у офпреда не отбиваем желания. Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:33

  Sinica написав:Alfa_Bank, можете подтвердить, что изменения не коснутся старых рассрочек?

Sinica, добрый день. Уже оформленных рассрочек изменение не коснется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:33

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:я понимал

забейте :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:35

  Vorlon написав:Правильное уточнение: когда последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране?

8 ноября в 23:59?

Vorlon, да, верно, последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:37

Alfa_Bank, настоятельно прошу не игнорить viewtopic.php?p=4480828#p4480828
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:38

Alfa_Bank
Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:39

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:я понимал

забейте :P

досушивается...

- люблю работать с людьми.
- а ты кто по профессии?
- снайпер.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:41

  clientage написав:Alfa_Bank, настоятельно прошу не игнорить viewtopic.php?p=4480828#p4480828

clientage, я уже писала, что все пожелания передам).
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:54

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными... :?

Передала.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:59

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными... :?

Передала.

Ну і Приват з оплатою частинами стає більш конкурентним з 9.11.
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