Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:29
Solar_simfi написав: Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Лично
в
ас я очень попрошу не отбивать у меня желание работать такими обвинениями.
Прошу
В
ас быть уважительнее или грамотнее
Интересно, когда в наших широтах уже пройдет эта подобострастно-идиотическая манера писать "вы" с большой буквы....
я понимал вы как обращение к нам.Всегда понимаю с малой буквы как к множеству.Мы то у офпреда не отбиваем желания.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:33
Sinica написав: Alfa_Bank
, можете подтвердить, что изменения не коснутся старых рассрочек?
Sinica, добрый день. Уже оформленных рассрочек изменение не коснется.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:33
Мизантрóп написав:
я понимал
забейте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:35
Vorlon написав:
Правильное уточнение: когда последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране?
8 ноября в 23:59?
Vorlon, да, верно, последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:37
Alfa_Bank
, настоятельно прошу не игнорить
viewtopic.php?p=4480828#p4480828
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:38
Alfa_Bank
Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными...
Vorlon
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:39
clientage написав: Мизантрóп написав:
я понимал
забейте
досушивается...
- люблю работать с людьми.
- а ты кто по профессии?
- снайпер.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:41
clientage, я уже писала, что все пожелания передам).
Alfa_Bank
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:59
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: Alfa_Bank
Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными...
Передала.
Ну і Приват з оплатою частинами стає більш конкурентним з 9.11.
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Квесторе_поверніться
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