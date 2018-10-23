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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:06
С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
А не нужно за месяц сообщать об изменении условий, достаточно за 2 недели?
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demichh
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:11
Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными...
Что-то народ, похоже, не понимает разницы между рассрочкой от "Альфы" и оплатой частями. Там-то процент банку платит продавец, который закладывает её в цену (даже если конкретно вы платите вообще на месте и сразу). И по "контингенту" торговых точек и товаров, для которых эта рассрочка доступна, это хорошо заметно: это или всякие брендовые магазины с изначально задранной ценой ("потому что бренд"), или же товары, которые в других магазинах, без рассрочки, можно просто взять дешевле, даже с учетом выгоды от "бесплатной рассрочки". Да, конечно, если у вас есть выбор: взять товар с платной рассрочкой от "Альфы", или же с бесплатной от "Приватбанка" по той же цене, выбор очевиден, только так, по-моему, не бывает.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:25
M-Audio
Всё мы понимаем... В той же Розетке нормальные цены? Так они мне по почте уже достали (1-2 раза каждый месяц) рекламой ОЧ, хотя у меня-то и карт примата даже нет.
И про дешевле - серый импорт опускаем из сравнения!
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Vorlon
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:37
demichh написав:
С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
А не нужно за месяц сообщать об изменении условий, достаточно за 2 недели?
Достаточно, так как изменение касается только новых Рассрочек.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:37
Vorlon написав:
...В той же Розетке нормальные цены?..
Позиции по акционной цене в той же Розетке нельзя взять в кредит, который оплачивает магазин. Так и, зачастую, в других магазинах.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:46
Alfa_Bank
romanauscas написав: Alfa_Bank написав: romanauscas написав:
Вопрос к офпреду, публично т.к. уверен эта проблема будет не только у меня.
romanauscas, добрый день. По проблеме выясняю. Консультацию сотрудника проверим. О результате предоставлю обратную связь.
Честно говоря в свете сегодняшних событий мою заявку можете закрывать.
Такая рассрочка уже никому и . не нужна(
С 9 ноября пользоваться услугой пополнения топливного кошелька WOG картой Аллы на сумму 1000+ я точно не буду.
, только что удалось удачно заплатить, проблемы уже нету.
Присылался лукап-пароль на 0грн.
Спасибо)
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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