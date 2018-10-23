С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
А не нужно за месяц сообщать об изменении условий, достаточно за 2 недели?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:06
А не нужно за месяц сообщать об изменении условий, достаточно за 2 недели?
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:11
Что-то народ, похоже, не понимает разницы между рассрочкой от "Альфы" и оплатой частями. Там-то процент банку платит продавец, который закладывает её в цену (даже если конкретно вы платите вообще на месте и сразу). И по "контингенту" торговых точек и товаров, для которых эта рассрочка доступна, это хорошо заметно: это или всякие брендовые магазины с изначально задранной ценой ("потому что бренд"), или же товары, которые в других магазинах, без рассрочки, можно просто взять дешевле, даже с учетом выгоды от "бесплатной рассрочки". Да, конечно, если у вас есть выбор: взять товар с платной рассрочкой от "Альфы", или же с бесплатной от "Приватбанка" по той же цене, выбор очевиден, только так, по-моему, не бывает.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:25
M-Audio
Всё мы понимаем... В той же Розетке нормальные цены? Так они мне по почте уже достали (1-2 раза каждый месяц) рекламой ОЧ, хотя у меня-то и карт примата даже нет.
И про дешевле - серый импорт опускаем из сравнения!
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:37
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:37
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:46
Alfa_Bank, только что удалось удачно заплатить, проблемы уже нету.
Присылался лукап-пароль на 0грн.
Спасибо)
ВВХ - ПНХ!
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, shu-m і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|