Додано: Сер 24 жов, 2018 16:11

Vorlon написав: Alfa_Bank

Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными... Прошу передать руководству, что в связи с запуском бесплатной (платят магазины) услуги "Покупка частями" Монобанком - ваши рассрочки с новыми ценами станут неконкурентоспособными...

Что-то народ, похоже, не понимает разницы между рассрочкой от "Альфы" и оплатой частями. Там-то процент банку платит продавец, который закладывает её в цену (даже если конкретно вы платите вообще на месте и сразу). И по "контингенту" торговых точек и товаров, для которых эта рассрочка доступна, это хорошо заметно: это или всякие брендовые магазины с изначально задранной ценой ("потому что бренд"), или же товары, которые в других магазинах, без рассрочки, можно просто взять дешевле, даже с учетом выгоды от "бесплатной рассрочки". Да, конечно, если у вас есть выбор: взять товар с платной рассрочкой от "Альфы", или же с бесплатной от "Приватбанка" по той же цене, выбор очевиден, только так, по-моему, не бывает.