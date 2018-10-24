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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6280628162826283>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:40

Re: Альфа-Банк

Как можно узнать отключены ли страховки? А то на гарячке сказали что заявка подана, а как знать выполнена ли? Еще не понятно какой лимит налили. Как узнать до активации карты?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:53

  otg написав:Как можно узнать отключены ли страховки? А то на гарячке сказали что заявка подана, а как знать выполнена ли? Еще не понятно какой лимит налили. Как узнать до активации карты?

Страховки НЕ подключаются при оформлении/подписании креддоговора, сидя перед менагером. Т.е. после того как одобрили кредлимит.
В принципе, менагер может НЕ подключать ОБЕ страховки
Но и клиент модет самостоятельно отключить обе страховки звонком на саппорт, но уже ПОСЛЕ активации карты.
Т.е. ничо страшного, ныряйте раз др. камни вас не тревожат :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:15

  clientage написав:
  otg написав:Как можно узнать отключены ли страховки? А то на гарячке сказали что заявка подана, а как знать выполнена ли? Еще не понятно какой лимит налили. Как узнать до активации карты?

Страховки НЕ подключаются при оформлении/подписании креддоговора, сидя перед менагером. Т.е. после того как одобрили кредлимит.
В принципе, менагер может НЕ подключать ОБЕ страховки
Но и клиент модет самостоятельно отключить обе страховки звонком на саппорт, но уже ПОСЛЕ активации карты.
Т.е. ничо страшного, ныряйте раз др. камни вас не тревожат :wink: :wink:

Карту оформлял через инет. Девушка конечно одну втюхала в телефонном режиме без моего согласия. Менеджер у кого подписывал договор нарисовал как отключить через саппорт. При чем это можно сделать до активации. Сегодня позвонил им, мальчик сказал что подал заявку. А вот как знать выполнили ее? Про др камни расскажите.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:24

Re: Альфа-Банк

  otg написав:А вот как знать выполнили ее? Про др камни расскажите.

Звякнуть Алле и узнать, шо со страхом
А про др.камни читайте форум хотя бы за последний месяц:
- условная абонка за РКО
- Альфа-Чек
- рассрочки
- лимиты на картоперации и инет
- Адская фрод-защита :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:26

  otg написав:Про др камни расскажите.


Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (с) :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:29

до 09.11.2018 можно еще успеть оформить бесплатную на 3 месяца?
ИЛИ с 09.11.2018 ВСЕ рассрочки будут платными, в том числе существующие рассрочки будут платные??
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:31

proftpd66
Хоть немного читайте последние несколько страниц - ответ был! Можно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:34

  clientage написав:
  otg написав:А вот как знать выполнили ее? Про др камни расскажите.

Звякнуть Алле и узнать, шо со страхом
А про др.камни читайте форум хотя бы за последний месяц:
- условная абонка за РКО
- Альфа-Чек
- рассрочки
- лимиты на картоперации и инет
- Адская фрод-защита :mrgreen:

Будет время, займусь перечиткой ветки. Карту брал в осн. из за россрочек, знал бы что условия поменяют не заморачивался бы. За наводки спасибо, думаю всё перечисленное Вами обходится, ибо столько б народу не сидело б на картах альфы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:36

  proftpd66 написав:до 09.11.2018 можно еще успеть оформить бесплатную на 3 месяца?
ИЛИ с 09.11.2018 ВСЕ рассрочки будут платными, в том числе существующие рассрочки будут платные??

Існуючі 3 міс. на старих умовах.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:41

  Квесторе_поверніться написав:Існуючі 3 міс. на старих умовах.

Почему только 3-месячные? Любые действующие!
Vorlon
 
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