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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:40
Как можно узнать отключены ли страховки? А то на гарячке сказали что заявка подана, а как знать выполнена ли? Еще не понятно какой лимит налили. Как узнать до активации карты?
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otg
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Додано: Сер 24 жов, 2018 20:53
otg написав:
Как можно узнать отключены ли страховки? А то на гарячке сказали что заявка подана, а как знать выполнена ли? Еще не понятно какой лимит налили. Как узнать до активации карты?
Страховки НЕ подключаются при оформлении/подписании креддоговора, сидя перед менагером. Т.е. после того как одобрили кредлимит.
В принципе, менагер может НЕ подключать ОБЕ страховки
Но и клиент модет самостоятельно отключить обе страховки звонком на саппорт, но уже ПОСЛЕ активации карты.
Т.е. ничо страшного, ныряйте раз др. камни вас не тревожат
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:15
clientage написав: otg написав:
Как можно узнать отключены ли страховки? А то на гарячке сказали что заявка подана, а как знать выполнена ли? Еще не понятно какой лимит налили. Как узнать до активации карты?
Страховки НЕ подключаются при оформлении/подписании креддоговора, сидя перед менагером. Т.е. после того как одобрили кредлимит.
В принципе, менагер может НЕ подключать ОБЕ страховки
Но и клиент модет самостоятельно отключить обе страховки звонком на саппорт, но уже ПОСЛЕ активации карты.
Т.е. ничо страшного, ныряйте раз др. камни вас не тревожат
Карту оформлял через инет. Девушка конечно одну втюхала в телефонном режиме без моего согласия. Менеджер у кого подписывал договор нарисовал как отключить через саппорт. При чем это можно сделать до активации. Сегодня позвонил им, мальчик сказал что подал заявку. А вот как знать выполнили ее? Про др камни расскажите.
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otg
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:24
otg написав:
А вот как знать выполнили ее? Про др камни расскажите.
Звякнуть Алле и узнать, шо со страхом
А про др.камни читайте форум хотя бы за последний месяц:
- условная абонка за РКО
- Альфа-Чек
- рассрочки
- лимиты на картоперации и инет
- Адская фрод-защита
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:26
otg написав:
Про др камни расскажите.
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (с)
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curiousobro
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:29
до 09.11.2018 можно еще успеть оформить бесплатную на 3 месяца?
ИЛИ с 09.11.2018 ВСЕ рассрочки будут платными, в том числе существующие рассрочки будут платные??
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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proftpd66
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:31
proftpd66
Хоть немного читайте последние несколько страниц - ответ был! Можно.
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Vorlon
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:34
clientage написав: otg написав:
А вот как знать выполнили ее? Про др камни расскажите.
Звякнуть Алле и узнать, шо со страхом
А про др.камни читайте форум хотя бы за последний месяц:
- условная абонка за РКО
- Альфа-Чек
- рассрочки
- лимиты на картоперации и инет
- Адская фрод-защита
Будет время, займусь перечиткой ветки. Карту брал в осн. из за россрочек, знал бы что условия поменяют не заморачивался бы. За наводки спасибо, думаю всё перечисленное Вами обходится, ибо столько б народу не сидело б на картах альфы.
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otg
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:36
proftpd66 написав:
до 09.11.2018 можно еще успеть оформить бесплатную на 3 месяца?
ИЛИ с 09.11.2018 ВСЕ рассрочки будут платными, в том числе существующие рассрочки будут платные??
Існуючі 3 міс. на старих умовах.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:41
Квесторе_поверніться написав:
Існуючі 3 міс. на старих умовах.
Почему только 3-месячные? Любые действующие!
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Vorlon
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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