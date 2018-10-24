Додано: Сер 24 жов, 2018 23:12

Думал глюк оказалась фича!

От оф.Преда ответ уже получил.

Пишу другим в назидание.



Появилась лишняя гривня.

Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.

Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.

Проверил статус операции. Порядочек.

смс о снятии была, операция проведена,статус стоит "зеленым".

(До сих пор горит. У меня даже есть мемориальный ордер с печатью отделения.)





Занялся своими делами.

Через 20 дней несу еще гривню в Альфу.

И вот радость!!

На доходном сейфе денег нет, они на карте.

А следовательно % нет!



Озвучили "типа овердрафт" и деньги вернулись,

но ни уведомления ничего другого не было.



"Тупо кинули. Бандиты потомушто!"



При п2п они подобное и раньше делали.

Но в с случае п2п деньга с опозданием 1-2 дня зачисляется.

И какая то логика в этом есть.



А в моем случае гроши в кассе по факту уже лежали.



Утомился я быть оленем в этом банке.

Не радует! Печалит раз за разом.

Уйду я от них.